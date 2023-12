Anzeige

Tyrese Haliburton macht das In-Season Tournament der NBA zu seiner großen Show. Er könnte mit seinen 23 Jahren schon in dieser Saison der wertvollste Spieler werden. Ein Kommentar.

Von Tobias Wiltschek

"Wir schockieren gerade die Welt", tönte Tyrese Haliburton nach dem Statement-Sieg seiner Indiana Pacers über die Milwaukee Bucks.

Hält man ihm zugute, dass er damit nur die Basketball-Welt meint, hat der junge Guard der Pacers nicht einmal übertrieben.

Fans und Experten in der Welt, in der sich derzeit alles abspielt für Haliburton und seine Pacers, reiben sich in der Tat schon seit einigen Wochen die Augen. Das geht wiederum nun schon so lange so, dass die jüngsten Heldentaten des 23-Jährigen eigentlich kaum mehr überraschen dürften.

Um es mit anderen Worten zu sagen: Tyrese Haliburton ist derzeit der heißeste Athlet, den die an Attraktionen nicht gerade arme NBA zu bieten hat.

Sollte er sein Team auch weiterhin so anführen, wie er es über den gesamten Zeitraum des neuen In-Season Tournaments (Finale in der Nacht von Sa. auf So. ab 2 Uhr live auf P7 MAXX, ran.de und auf Joyn) bislang gezeigt hat, kommt man über kurz oder lang auch nicht mehr umhin, ihn in die engere Auswahl der MVP-Kandidaten in dieser Saison zu nehmen.