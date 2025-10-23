Anzeige
Basketball-Bundesliga live auf joyn

BBL: Transfercoup! FC Bayern München verpflichtet NBA-Star Spencer Dinwiddie

  • Aktualisiert: 23.10.2025
  • 16:59 Uhr
  • SID

Transfercoup in der Basketball-Bundesliga! Meister Bayern München verpflichtet NBA-Star Spencer Dinwiddie.

Der deutsche Basketball-Meister Bayern München hat einen namhaften Neuzugang präsentiert.

Der langjährige NBA-Profi Spencer Dinwiddie unterschreibt beim Team von Weltmeistertrainer Gordon Herbert einen Vertrag bis zum Saisonende, wie die Münchner mitteilten. Zuletzt hatte der 32-Jährige in der NBA bei den Charlotte Hornets unter Vertrag gestanden, war aber vergangene Woche noch vor Saisonstart entlassen worden.

"Spencer ist ein elektrisierender Spieler, er kann scoren und für andere kreieren und hatte große Jahre in der NBA", sagte Herbert, der Dinwiddie aus der gemeinsamen Zeit bei den Brooklyn Nets kennt, für die Herbert in der Saison 2019/2020 als Coaches Consultant tätig war.

In der vergangenen Saison hatte Dinwiddie für die Dallas Mavericks 79 Spiele absolviert, schon von 2021 bis 2023 war der Guard im ehemaligen Team von Ikone Dirk Nowitzki unter anderem an der Seite von Superstar Luka Doncic aufgelaufen.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige

Insgesamt spielte Dinwiddie in elf Jahren für fünf verschiedene Franchises in der besten Basketballliga der Welt. Die Detroit Pistons hatten ihn 2014 an 38. Stelle im Draft gewählt, neben den Mavs und den Nets lief Dinwiddie noch für die Los Angeles Lakers und Washington Wizards auf. Für die Hornets absolvierte er zuletzt nur Vorbereitungsspiele.

Mehr Basketball-News
Vorwürfe gegen Chauncey Billups
News

NBA-Paukenschlag: Coach und Trainer wohl verhaftet

  • 23.10.2025
  • 16:19 Uhr
NBA, Basketball Herren, USA Orlando Magic at Memphis Grizzlies Mar 28, 2023; Memphis, Tennessee, USA; Orlando Magic forward Franz Wagner (22) shoots a 3-pointer during the first half against the Me...
News

NBA in Berlin: So kommt man an Tickets für das Deutschland-Game

  • 23.10.2025
  • 16:10 Uhr
Basketball Löwen Braunschweig v Alba Berlin - easycredit BBL
News

Basketball-Bundesliga 2025/26 live auf Joyn

  • 23.10.2025
  • 16:09 Uhr
DBB-Frauen glücklich nach Sieg
News

Basketball-WM 2026 in Berlin: So kommt ihr noch an Tickets

  • 23.10.2025
  • 16:03 Uhr
Sport Bilder des Tages October 30, 2023, Los Angeles, California, USA: Los Angeles Lakers LeBron James 23 is defended by Orlando Magic s Franz Wagner 22 during an NBA, Basketball Herren, USA basket...
News

NBA 2025/26: Termine, Favoriten, Stars und Übertragung - alle Infos

  • 23.10.2025
  • 08:47 Uhr
Franz Wagner im Spiel gegen Miami
News

NBA: Magic und Franz Wagner feiern Auftaktsieg

  • 23.10.2025
  • 06:18 Uhr
Luka Doncic
News

NBA-Auftakt: Ohne LeBron - Lakers verlieren gegen Warriors

  • 22.10.2025
  • 08:07 Uhr
Adam Silver verspricht mehr Geld
News

WNBA: Silver kündigt "große" Gehaltserhöhung an

  • 22.10.2025
  • 06:45 Uhr
Wembanyama (l.) geht in seine dritte NBA-Saison
News

Victor Wembanyama: "Alien" mit Kung-Fu-Power

  • 22.10.2025
  • 06:02 Uhr
Maxi Kleber (Dallas Mavericks) 16.06.2023, Maximilian Kleber zu Besuch in Wuerzburg. *** Maxi Kleber Dallas Mavericks 16 06 2023, Maximilian Kleber visiting Wuerzburg Copyright: HMBxMedia xHeikoxBe...
News

NBA: Kleber fehlt Lakers erneut mehrere Wochen

  • 21.10.2025
  • 20:24 Uhr