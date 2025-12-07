NBA: Sacramento Kings siegen ohne Dennis Schröder – Meilenstein für James Harden

Die Sacramento Kings stoppten ohne den verletzten Dennis Schröder ihre Pleitenserie in Miami. James Harden schrieb trotz Clippers-Niederlage NBA-Geschichte und stieg in die Top Ten der Allzeit-Scorer auf.

Ohne den weiterhin verletzten Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder haben die Sacramento Kings in der Basketball-Profiliga NBA ihre Niederlagenserie beendet.

Angeführt von Zach LaVine (42 Punkte) gewannen die Kings bei den Miami Heat mit 127:111 - es war der erste Sieg nach vier Pleiten in Serie.

Schröder (Hüftverletzung) hatte zuletzt vor knapp zwei Wochen mitwirken können, der 32 Jahre alte Aufbauspieler hat damit die letzten fünf Partien verpasst.

In einer Dauerkrise stecken auch die Los Angeles Clippers, das 106:109 bei den Minnesota Timberwolves bedeutete für die Kalifornier die achte Niederlage aus den vergangenen zehn Spielen.