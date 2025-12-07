- Anzeige -
- Anzeige -
nba

NBA: Sacramento Kings siegen ohne Dennis Schröder – Meilenstein für James Harden

  • Aktualisiert: 07.12.2025
  • 13:49 Uhr
  • SID

Die Sacramento Kings stoppten ohne den verletzten Dennis Schröder ihre Pleitenserie in Miami. James Harden schrieb trotz Clippers-Niederlage NBA-Geschichte und stieg in die Top Ten der Allzeit-Scorer auf.

Ohne den weiterhin verletzten Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder haben die Sacramento Kings in der Basketball-Profiliga NBA ihre Niederlagenserie beendet.

Angeführt von Zach LaVine (42 Punkte) gewannen die Kings bei den Miami Heat mit 127:111 - es war der erste Sieg nach vier Pleiten in Serie.

Schröder (Hüftverletzung) hatte zuletzt vor knapp zwei Wochen mitwirken können, der 32 Jahre alte Aufbauspieler hat damit die letzten fünf Partien verpasst.

In einer Dauerkrise stecken auch die Los Angeles Clippers, das 106:109 bei den Minnesota Timberwolves bedeutete für die Kalifornier die achte Niederlage aus den vergangenen zehn Spielen.

- Anzeige -
- Anzeige -

James Harden nun Top-Ten-Scorer der NBA-Geschichte

Ihr Altstar James Harden hatte dennoch Grund zur Freude: Der 36-Jährige, mit 34 Punkten erfolgreichster Werfer der Partie, schob sich dank dieser Ausbeute in die Top Ten der "ewigen" NBA-Scorerliste mit 28.303 Punkten.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich es auf diese Liste schaffen würde. Es ist wie ein wahr gewordener Traum. Die harte Arbeit, die ich investiert habe, zahlt sich endlich aus", sagte Harden.

Der Guard, der in dieser Saison im Schnitt auf 26,8 Punkte kommt, verdrängte Carmelo Anthony, dicht vor ihm mit weniger als 300 Punkten Vorsprung liegt nun Shaquille O'Neal (28.596).

Die 2019 zurückgetretene deutsche Ikone Dirk Nowitzki ist Sechster (31.560), an der Spitze thront der 40 Jahre alte Lakers-Star LeBron James (42.268).

- Anzeige -
Mehr News und Videos
2246437103
News

Wagner führt Orlando zurück in die Erfolgsspur

  • 06.12.2025
  • 08:24 Uhr
Sport Bilder des Tages October 30, 2023, Los Angeles, California, USA: Los Angeles Lakers LeBron James 23 is defended by Orlando Magic s Franz Wagner 22 during an NBA, Basketball Herren, USA basket...
News

NBA 2025/26: Termine, Favoriten, Stars und Übertragung - alle Infos

  • 05.12.2025
  • 16:19 Uhr
2246276403
News

Oklahoma City Thunder: Das beste NBA-Team aller Zeiten?

  • 05.12.2025
  • 11:51 Uhr
Detroit Pistons v Milwaukee Bucks
News

NBA-Knall: Giannis wohl vor Flucht aus Milwaukee

  • 05.12.2025
  • 10:00 Uhr
Hachimura versenkt den entscheidenden Dreier
News

NBA: Lakers gewinnen dank Hachimura - Irre James-Serie reißt

  • 05.12.2025
  • 06:56 Uhr
Teure Pause: Darius Garland
News

Star grundlos geschont: NBA bittet "Cavs" zur Kasse

  • 04.12.2025
  • 23:44 Uhr
Pause für Noa Essengue
News

NBA: Früherer Ulmer Essengue fällt bis Saisonende aus

  • 04.12.2025
  • 17:42 Uhr
Europameister unter sich: Tristan und Oscar da Silva (r.)
News

NBA: Tristan da Silva am Ball, Oscar da Silva am Mikro

  • 04.12.2025
  • 07:42 Uhr
Frust bei Franz Wagner
News

In letzter Sekunde: Wagner und Magic verlieren Krimi

  • 04.12.2025
  • 07:23 Uhr
Moritz Wagner: Bald wieder &quot;ohne Pulli&quot; zu sehen?
News

Moritz Wagner vor Comeback: "Bald ohne Pulli"

  • 03.12.2025
  • 14:27 Uhr