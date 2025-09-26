BBL LIVE im Stream auf Joyn
Ratiopharm Ulm vs. Niners Chemnitz: BBL live im Stream auf Joyn und im Liveticker
- Veröffentlicht: 26.09.2025
- 18:00 Uhr
Am 1. Spieltag der neuen BBL-Saison trifft Ratiopharm Ulm auf die Niners Chemnitz. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.
Nach der Basketball-EM 2025, geht in der BBL wieder das "Tagesgeschäft" los! Mit Ratiopharm Ulm gegen die Niners Chemnitz kommt es dabei am 1. Spieltag direkt zu einer Top-Partie.
Beide blicken auf eine gute Saison zurück. Ratiopharm Ulm verpasste den Meistertitel nur knapp (2:3 in der Finalserie gegen den FC Bayern Basketball; Anm.d.Red.). Und auch Chemnitz schaffte es nach Platz vier in der Hauptrunde in die Playoffs.
Dort war für die Niners nach einer engen Serie gegen Heidelberg zwar im Viertelfinale Schluss, die letzten Jahre zeigen aber, dass mit dem Team von Head Coach Rodrigo Pastore immer zu rechnen ist.
So könnt ihr die Partie zwischen Ulm und Chemnitz verfolgen.
Ratiopharm Ulm vs. Niners Chemnitz live: BBL im TV, Livestream und Liveticker
- Spiel: Ratiopharm Ulm vs. Niners Chemnitz
- Wettbewerb: Basketball-Bundesliga; 1. Spieltag
- Datum: 28. September 2025
- Uhrzeit: 16:30 Uhr
- Austragungsort: ratiopharm Arena (Ulm)
Ratiopharm Ulm vs. Niners Chemnitz live: Wird das BBL-Spiel im Free-TV gezeigt?
Nein. Das BBL-Spiel wird nicht im Free-TV übertragen.
Ratiopharm Ulm - Niners Chemnitz live: Kann ich das BBL-Spiel im Livestream verfolgen?
Ja. Das Spiel zwischen Ratiopharm Ulm und den Niners Chemnitz wird LIVE und KOSTENLOS im Stream auf Joyn gezeigt. Los geht's um 16:30 Uhr.
Ratiopharm Ulm - Niners Chemnitz live: Wo gibt's einen Liveticker?
Einen Liveticker zum Finale gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Ratiopharm Ulm vs. Niners Chemnitz: Übersicht zur Übertragung des BBL-Spiels
- Begegnung: Ratiopharm Ulm - Niners Chemnitz
- Datum und Uhrzeit: 28. September 2025; 16:30 Uhr
- Trainer: Ty Harrelson (Ratiopharm Ulm), Rodrigo Pastore (Niners Chemnitz)
- Free-TV: -
- Livestream: Joyn, Dyn Sport Mix, Welt.TV
- Liveticker: ran.de