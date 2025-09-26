Ratiopharm Ulm vs. Niners Chemnitz: BBL live im Stream auf Joyn und im Liveticker

Am 1. Spieltag der neuen BBL-Saison trifft Ratiopharm Ulm auf die Niners Chemnitz. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Nach der Basketball-EM 2025, geht in der BBL wieder das "Tagesgeschäft" los! Mit Ratiopharm Ulm gegen die Niners Chemnitz kommt es dabei am 1. Spieltag direkt zu einer Top-Partie.

Beide blicken auf eine gute Saison zurück. Ratiopharm Ulm verpasste den Meistertitel nur knapp (2:3 in der Finalserie gegen den FC Bayern Basketball; Anm.d.Red.). Und auch Chemnitz schaffte es nach Platz vier in der Hauptrunde in die Playoffs.