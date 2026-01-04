- Anzeige -
Basketball

Basketball: FC Bayern München löst Vertrag mit ehemaligem NBA-Profi Spencer Dinwiddie auf

  • Aktualisiert: 05.01.2026
  • 08:34 Uhr
  • SID

Aus persönlichen Gründen verlässt Spencer Dinwiddie die Bayern vorzeitig. Er war schon vor Weihnachten in die USA gereist.

Bittere Nachrichten für den deutschen Meister: Die Basketballer von Bayern München haben den Vertrag mit ihrem Starzugang Spencer Dinwiddie nach nur etwas mehr als zwei Monaten aufgelöst.

Wie der Verein am Sonntagabend mitteilte, wurde diese einvernehmliche Entscheidung aus persönlichen Gründen getroffen. Der 32-jährige Dinwiddie war aufgrund eines schweren Krankheitsfalls in seiner Familie und mit dem Einverständnis der Sportlichen Leitung kurz vor Weihnachten in die USA gereist.

Spencer Dinwiddie: "Leider bin ich nicht in der Lage, zu spielen"

"Ich möchte mich bei der Organisation, dem Team und den Fans bedanken. Trotz der zuletzt nicht einfachen Saisonphase habe ich mich in München sehr wohlgefühlt", ließ sich der 32-Jährige zitieren: "Leider bin ich jedoch aktuell nicht in der Lage, zu spielen." Bayern-Sportchef Dragan Tarlac hofft indes, "dass sich für Spencer und seine Familie in 2026 alles zum Guten fügt."

Dinwiddie hatte sich erst Ende Oktober dem FC Bayern angeschlossen, nachdem er zuvor elf Jahre in der NBA (zuletzt Charlotte Hornets) auf Korbjagd gegangen war.

