Basketball

NBA: Dennis Schröder mit den Kings weiter in der Krise - da Silva darf jubeln

  • Aktualisiert: 05.01.2026
  • 07:50 Uhr
  • SID

Für Dennis Schröder rückt eine mögliche Playoff-Teilnahme mit den Sacramento Kings nach der nächsten Pleite langsam aus dem Blickfeld. DBB-Kollege Tristan da Silva befindet sich mit Orlando auf Kurs.

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder stolpert in der NBA mit den Sacramento Kings weiter von Pleite zu Pleite. Gegen die Milwaukee Bucks kassierte das Team des Welt- und Europameisters mit 98:115 die fünfte Niederlage in Folge. Schröder steuerte 13 Punkte, drei Rebounds und fünf Assists bei.

Bei den Bucks war Giannis Antetokounmpo erneut der überragende Spieler: Der Grieche brachte es auf 37 Punkte und elf Rebounds.

Im Schlussabschnitt, als die Kings auch dank sieben Zählern von Schröder innerhalb von zweieinhalb Minuten noch einmal auf 85:88 herankamen, sorgte Antetokounmpo mit 13 Punkten fast im Alleingang für die Entscheidung.

Erfolg gegen die Pacers: Orlando Magic auf Playoff-Platz

Europameister Tristan da Silva siegte mit Orlando Magic 135:127 gegen die Indiana Pacers und schob sich wieder auf den sechsten Play-off-Platz im Osten vor. Der Münchner kam in der Starting Five auf zehn Punkte. Die Brüder Franz und Moritz Wagner fehlten weiter verletzt.

Das Wichtigste zur NBA

  • Tabellen

  • Spielplan

  • News

Meister Oklahoma City Thunder verlor ohne den deutschen Center Isaiah Hartenstein (Wadenzerrung) 105:108 bei den Phoenix Suns, blieb aber Spitzenreiter im Westen.

Der Würzburger Maximilian Kleber kam beim 120:114 seiner Los Angeles Lakers gegen die Memphis Grizzlies nicht zum Einsatz. Die Kalifornier verbesserten sich auf Rang drei.

