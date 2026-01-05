Für Dennis Schröder rückt eine mögliche Playoff-Teilnahme mit den Sacramento Kings nach der nächsten Pleite langsam aus dem Blickfeld. DBB-Kollege Tristan da Silva befindet sich mit Orlando auf Kurs.

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder stolpert in der NBA mit den Sacramento Kings weiter von Pleite zu Pleite. Gegen die Milwaukee Bucks kassierte das Team des Welt- und Europameisters mit 98:115 die fünfte Niederlage in Folge. Schröder steuerte 13 Punkte, drei Rebounds und fünf Assists bei.

Bei den Bucks war Giannis Antetokounmpo erneut der überragende Spieler: Der Grieche brachte es auf 37 Punkte und elf Rebounds.

Im Schlussabschnitt, als die Kings auch dank sieben Zählern von Schröder innerhalb von zweieinhalb Minuten noch einmal auf 85:88 herankamen, sorgte Antetokounmpo mit 13 Punkten fast im Alleingang für die Entscheidung.