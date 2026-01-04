Ariel Hukporti kann den Schwung seiner Karrierebestleistung nicht mitnehmen, derweil feiert Stephen Curry ein erfolgreiches Comeback.

Der deutsche NBA-Profi Ariel Hukporti hat den Schwung seines Karrierebestwerts nicht in die nächste Partie transportieren können. Beim 119:130 der New York Knicks gegen die Philadelphia 76ers blieb der Center in nur rund viereinhalb Minuten Spielzeit unauffällig. Einen Tag zuvor hatte der 23-Jährige mit 16 Rebounds gegen die Atlanta Hawks geglänzt - diesmal wurde er von Headcoach Mike Brown kaum eingesetzt.

Starspieler Stephen Curry (31 Punkte) führte die Golden State Warriors bei seinem Comeback derweil zu einem 123:114-Heimsieg gegen die Utah Jazz. Nach einer schwachen ersten Hälfte mit nur neun Punkten spielte der Guard, der zuletzt ein Spiel aufgrund einer Verstauchung im linken Sprunggelenk verpasst hatte, im dritten Viertel mit 20 Zählern groß auf und drehte die Partie.

Die Boston Celtics beendeten unterdessen die Serie der Los Angeles Clippers von sechs Siegen in Folge, Jaylen Brown überragte beim 146:115-Erfolg in Kalifornien mit 50 Punkten.