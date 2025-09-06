Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft tut sich im EM-Achtelfinale lange unerwartet schwer. Erst im Schlussspurt setzt sich der Weltmeister gegen Portugal entscheidend ab.

Nach der schwächsten Turnierleistung hat sich Weltmeister Deutschland mit unerwartet viel Mühe ins Viertelfinale der Basketball-EM gequält. In der lettischen Hauptstadt Riga setzte sich der Goldkandidat bei der Rückkehr von Bundestrainer Àlex Mumbrú im Achtelfinale der Europameisterschaft gegen Außenseiter Portugal nur dank eines starken Schlussviertels mit 85:58 (31:32) durch, in der Runde der letzten acht dürfte eine solche Leistung kaum reichen.

Am Mittwoch geht es auf dem Weg Richtung Medaille gegen Italien oder Slowenien.

Mumbrú, der die gesamte Vorrunde in Tampere/Finnland wegen einer Erkrankung verpasst hatte und von Assistenzcoach Alan Ibrahimagic vertreten worden war, musste lange zittern.

Franz Wagner und Dennis Schröder (jeweils 16 Punkte) waren in der Arena Riga die besten Scorer für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), die fast nichts von der Dreierlinie traf. Zum zehnten Mal steht ein DBB-Team im Viertelfinale einer EuroBasket.

Schröder hatte die perfekt verlaufene Vorrunde mit fünf klaren Siegen schnell abgehakt. "Es ist geil, dass wir alle Spiele gewonnen haben. Aber das hat uns noch nichts gebracht", betonte der Kapitän und sah vor dem Start in ein "neues Turnier" mit Blick auf das Leistungsvermögen "noch sehr viel Luft nach oben". Doch statt einer Steigerung trat das Gegenteil ein gegen Portugal, das erstmals in einer EM-Finalrunde stand.