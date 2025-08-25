Anzeige
Basketball-EM

Basketball-EM: Deutschland vs. Montenegro heute live - Übertragung im TV, Livestream und im Liveticker

  • Aktualisiert: 27.08.2025
  • 16:24 Uhr
  • ran.de

Das nächste Großturnier steht für die deutschen Basketball-Herren an. Zum Auftakt der Basketball-EM trifft die DBB-Auswahl auf Montenegro. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Vor zwei Jahren sorgten die deutschen Basketballer um Dennis Schröder für den Mega-Coup und sicherten sich zum ersten Mal in der Geschichte den WM-Titel. Knapp ein Jahr später schaffte es das DBB-Team bei den Olympischen Spielen in Paris bis ins Halbfinale.

Jetzt steht das nächste Turnier-Highlight auf dem Programm: die Basketball-Europameisterschaft. Vom 27. August bis 14. September 2025 wird in Finnland, Lettland, Polen und Zypern die FIBA EuroBasket 2025 ausgetragen.

Bei der letzten Edition des Turniers holte die deutsche Basketball-Nationalmannschaft 2022 die Bronzemedaille. 1993 gelang den Deutschen sensationell der erste und bisher letzte EM-Triumph.

Nun gehört das Team mit Dennis Schröder und Franz Wagner neben Frankreich und Serbien erneut zum Favoritenkreis. Zum Auftakt des Turniers steht aber erstmal das Duell gegen Montenegro an.

Wann ist der Anwurf der Partie? Wird das Spiel im Free-TV übertragen? Wo gibt es einen Livestream? Und wo kann man das Duell im Liveticker verfolgen? ran hat alle Informationen zum deutschen Auftakt bei der Basketball-EM gesammelt.

Das Wichtigste zur Basketball-EM

  • Spielplan

  • Tabellen

  • So kommt ihr noch an Karten

Deutschland vs. Montenegro heute live bei der Basketball-EM: Wann ist Anwurf beim EM-Auftakt?

  • Spiel: Deutschland vs. Montenegro
  • Wettbewerb: Basketball-EM, Gruppenphase
  • Datum: 27. August 2025
  • Uhrzeit: 15:30 Uhr
  • Austragungsort: Nokia-areena (Tampere, Finnland)

Basketball-EM heute live: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Montenegro im Free-TV übertragen?

Ja, RTL zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Auch der Auftakt gegen Montenegro wird live auf RTL übertragen.

DBB-Team gegen Montenegro heute live: Wird die Basketball-EM im Livestream übertragen?

Ja, MagentaSport zeigt das Spiel kostenlos im Livestream.

Zudem wird die Partie vom Streaming-Anbieter RTL+ übertragen. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Deutschland vs. Montenegro bei der Basketball-EM heute live: Wo finde ich heute einen Liveticker zum Spiel?

Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Deutschland trifft auf Montenegro: Übersicht zur Übertragung des DBB-EM-Auftakts

  • Begegnung: Deutschland vs. Montenegro
  • Datum und Uhrzeit: 27. August, 15:30 Uhr
  • Trainer: Alex Mumbru (Deutschland), Bosko Radovic (Montenegro)
  • Free-TV: RTL
  • Livestream: MagentaSport, RTL+
  • Liveticker: ran.de, ran-App
