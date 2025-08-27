Anzeige
Basketball-EM

Basketball-EM: Deutschland vs. Schweden live - Übertragung im TV, Livestream und im Liveticker

  • Aktualisiert: 28.08.2025
  • 10:52 Uhr
  • ran.de

Das nächste Großturnier steht für die deutschen Basketball-Herren an. Im zweiten Gruppenspiel der Basketball-EM trifft die DBB-Auswahl auf Schweden. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Für die deutsche Nationalmannschaft das nächste Turnier-Highlight auf dem Programm: die Basketball-Europameisterschaft. Vom 27. August bis 14. September 2025 wird in Finnland, Lettland, Polen und Zypern die FIBA EuroBasket 2025 ausgetragen.

Bei der letzten Edition des Turniers holte die deutsche Basketball-Nationalmannschaft 2022 die Bronzemedaille. 1993 gelang Deutschland sensationell der erste und bisher letzte EM-Triumph.

Nun gehört das Team mit Dennis Schröder und Franz Wagner neben Frankreich und Serbien erneut zum Favoritenkreis.

Nach dem Auftakt gegen Montenegro steht im zweiten Vorrunden-Spiel das Duell gegen Schweden an.

Wann ist der Anwurf der Partie? Wird das Spiel im Free-TV übertragen? Wo gibt es einen Livestream? Und wo kann man das Duell im Liveticker verfolgen? ran hat alle Informationen zum deutschen Auftakt bei der Basketball-EM gesammelt.

Das Wichtigste zur Basketball-EM

  • Spielplan

  • Tabellen

  • So kommt ihr noch an Karten

Deutschland vs. Schweden bei der Basketball-EM live: Wann ist Anwurf beim Gruppenspiel?

  • Spiel: Deutschland vs. Schweden
  • Wettbewerb: Basketball-EM, Gruppenphase
  • Datum: 29. August 2025
  • Uhrzeit: 12:30 Uhr
  • Austragungsort: Nokia-areena (Tampere, Finnland)

Basketball-EM live: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Schweden im Free-TV übertragen?

Ja, RTL zeigt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Auch das Vorrunden-Spiel gegen Schweden wird live auf RTL übertragen.

DBB-Team gegen Schweden live: Wird die Basketball-EM im Livestream übertragen?

Ja, MagentaSport zeigt das Spiel kostenlos im Livestream.

Zudem wird die Partie vom Streaming-Anbieter RTL+ übertragen. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Deutschland vs. Schweden bei der Basketball-EM live: Wo finde ich heute einen Liveticker zum Spiel?

Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Deutschland trifft auf Schweden: Übersicht zur Übertragung des DBB-EM-Spiels

  • Begegnung: Deutschland vs. Schweden
  • Datum und Uhrzeit: 29. August, 12:30 Uhr
  • Trainer: Alex Mumbru (Deutschland), Mikko Riipinen (Schweden)
  • Free-TV: RTL
  • Livestream: MagentaSport, RTL+
  • Liveticker: ran.de, ran-App
