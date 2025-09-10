Co-Gastgeber Finnland steht erstmals in seiner Geschichte im Halbfinale einer EM. Bei einem Sieg der deutschen Mannschaft gegen Slowenien wären die Finnen der nächste Gegner.

Die deutschen Basketball-Weltmeister treffen bei Einzug ins EM-Halbfinale erneut auf Finnland.

Das Team um NBA-Profi Lauri Markkanen gewann sein Viertelfinale am Mittwoch in Riga gegen Georgien mit 93:79 (57:40) und zog zum ersten Mal in die Vorschlussrunde eines großen Turniers ein. Dort geht es am Freitag gegen die Deutschen oder die Slowenen, die am Abend (20:00 Uhr im Liveticker auf ran) gegeneinander spielen.

Markkanen (Utah Jazz) legte gegen Georgien vor 6025 Zuschauern 17 Punkte auf, finnischer Topscorer war Mikael Jantunen mit 19 Zählern. Für die Osteuropäer, die ihre Premiere unter den besten acht Europas gaben, kam Alexander Mamukelaschwili von den Toronto Raptors auf 22 Punkte.