Deutschland feiert den Sieg der Basketball-EM in Riga. International sorgt der Erfolg der deutschen Basketballer für große Schlagzeilen. Deutschland hat Basketball-Geschichte geschrieben. Das Team von Bundestrainer Alex Mumbru gewann am Sonntag das Finale der Europameisterschaft gegen die Türkei. Angeführt von Kapitän Dennis Schröder sicherte sich die Mannschaft nach dem WM-Titel 2023 nun auch EM-Gold – das historische Double. ProSiebenSat.1 zeigt die FIBA Welt- und Europameisterschaften ab 2026 Mit dem Sieg bei der Basketball-EM 2025 krönte sich Deutschland zum besten Team Europas. Der Titel sorgte weltweit für Schlagzeilen - und um Dennis Schröder beginnt eine Hall-of-Fame-Debatte. ran hat die Pressetimmen zum historischen EM-Sieg.

"Dennis Schröder explodierte im Moment der Wahrheit" Sabah (Türkei): "Wir haben bis zum letzten Ballbesitz gespielt und gekämpft... In den letzten zwei Minuten ist uns das Spiel plötzlich entglitten. Die Jungs haben uns große Freude bereitet. Larken, Cedi und Adem Bona haben großartig gespielt. Alperen war seit Turnierbeginn ein Held. (...) Wir haben bis zum Schluss sehr gut gespielt, aber die Erfahrung hat den Ausschlag gegeben." Hürriyet (Türkei): "Champions der Herzen" - "Die 12 Giganten, die 86 Millionen Menschen vereinten und stolz gemacht haben, wurden im Finale besiegt. Aber sie haben der ganzen Welt gezeigt, dass sie große Hoffnungen für die Zukunft wecken." L'Equipe (Frankreich): "L'Allemagne über alles. - Nach der Weltmeisterschaft 2023 hat sich la Mannschaft am Sonntag in Riga die europäische Krone aufgesetzt. Deutschland sorgte in der letzten Minute für die Entscheidung - dank, wie auch anderen, seines Anführers Dennis Schröder. Der zum MVP des Turniers gewählte deutsche Kapitän wachte im bestmöglichen Moment auf, nachdem er lange gelitten hatte." Mundo Deportivo (Spanien): "Stars sind nun einmal, was sie sind: Stundenlang halten sie sich bedeckt, um dann in der Dunkelheit am hellsten zu strahlen. Dennis Schröder explodierte im Moment der Wahrheit und entschied ein außergewöhnliches Duell zwischen Deutschland und der Türkei." Marca (Spanien): "Mumbrus Heldentat: Der erste spanische Trainer, der die Eurobasket gewann und dabei seine Gesundheit riskierte. Mumbru, der 2009 als Spieler gewonnen hatte, ist der Einzige neben dem Litauer Feliksas Kriauciunas und dem Griechen Pannagiotis Giannakis, der den Titel auf dem Feld und der Bank geholt hat. Eine deutsche Maschine, die vom spanischen Trainer perfekt geölt wurde und der trotz schwerer gesundheitlicher Probleme einen Meilenstein erreicht hat."

"Der Erfolg von Mumbrus Team hatte viele Seiten" Gazzetta dello Sport (Italien): "Wieder einmal Deutschland. Der Erfolg von Mumbrus Team hatte viele Seiten. Aber der unangefochtene Star war Dennis Schröder. In der ersten Halbzeit schien er völlig neben der Spur, doch in der zweiten Halbzeit zündete er." Corriere dello Sport (Italien): "Deutschland jubelt. Dennis Schröder war im vierten Viertel entscheidend." ESPN (USA): "Dennis Schröder übernahm einfach, um Deutschland ein weiteres Gold zu bescheren." Sports Illustrated (USA): "Als MVP, All Star der EM und mit dem Titel hat Schröder nun eine Bilanz, die ihn in die Basketball-Ruhmeshalle bringen könnte. Diese ist nicht exklusiv für NBA-Spieler und Erfolge in der Liga. Der weltweite Basketball ist auch ein Teil davon, und Schröder dürfte Argumente haben."