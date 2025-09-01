Nach Rekordsieg auf Kurs Gruppensieg. Weltmeister Deutschland hat bei der Basketball-EM gegen Großbritannien eine Gala aufgelegt.

Nach dem Spaziergang tropfte Tristan da Silva der Schweiß aus den Haaren, den Rekordsieg des Weltmeisters genoss der unverhoffte Mann des Tages. "Es hat Bock gemacht", sagte der NBA-Profi zum 120:57 (58:31) über Außenseiter Großbritannien und war rundum glücklich, beim vierten Sieg im vierten Vorrundenspiel bei der EuroBasket hatte Topscorer da Silva mit seinem Team zum vierten Mal die 100-Punkte-Marke durchbrochen und bei der EuroBasket Kurs auf den Gruppensieg gehalten. Zum Abschluss geht es in der Staffel B am Mittwoch (19:30 Uhr im Liveticker) gegen Gastgeber Finnland.

"Wir haben schnell gespielt bis zum Ende durch", sagte da Silva (25 Punkte) bei MagentaSport. Trainer Alan Ibrahimagic war "stolz auf die Mannschaft", die in Tampere/Finnland konsequent den Fuß auf dem Gaspedal hielt und keine Gnade kannte. Der bislang höchste deutsche Sieg bei einer EM war 1951 das 69:25 über Schottland gewesen, nun gibt es eine neue Bestmarke.

Neben da Silva waren auch Kapitän Dennis Schröder (19) und Franz Wagner (18) kaum zu stoppen. Wie in den vorherigen drei Spielen überzeugte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) vor allem in der Offensive, der überforderte Weltranglisten-48. konnte nur wenig entgegensetzen.

Johannes Voigtmann kam wie schon gegen Schweden wegen Knieproblemen nicht zum Einsatz, der Profi des FC Bayern war am Sonntag zur Diagnostik und Therapie nach München geflogen, soll aber am Dienstag zurückkehren. Maodo Lo wurde geschont, der Point Guard klagte beim Aufwärmen über leichte Schmerzen im Knie.

Zwei Tage nach dem Rassismus-Eklat um Schröder, der in der Halbzeitpause des Spiels gegen Litauen (107:88) von einem gegnerischen Fan mit Affenlauten verunglimpft worden war, fehlte der deutschen Mannschaft zu Beginn etwas die Spannung. "Wir gehen da nicht überheblich rein. Da kann man ganz schnell mal auf die Schnauze fallen", hatte Daniel Theis vor dem auf dem Papier ungleichen Duell gesagt, doch in der Defense passte es zunächst nicht. Besonders der ehemalige Bundesligaspieler Myles Hesson kam viel zu einfach zu Punkten.