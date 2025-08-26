Der deutsche Nationalmannschaft muss im ersten Spiel der Europameisterschaft auf ihren Trainer Alex Mumbru verzichten. Der gebürtige Spanier musste mit einem Infekt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die deutschen Basketball-Weltmeister müssen zum EM-Start auf Bundestrainer Alex Mumbru verzichten. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Dienstag mitteilte, laboriert der Spanier an einem akuten Infekt und wurde am Montag zur Vorsorge in ein Krankenhaus im finnischen Tampere gebracht.

Damit fällt der 46-Jährige für das Auftaktspiel der Gruppenphase am Mittwoch (ab 15:30 Uhr im Liveticker) gegen Montenegro aus. Laut DBB werde Mumbru stationär behandelt, es gehe ihm mittlerweile "deutlich besser".

"Ich hoffe, dass er spätestens gegen Schweden wieder auf der Bank sitzen wird", sagte DBB-Sportdirektor Peter Radegast im "ZDF"-Mittagsmagazin.

Und weiter: "Gestern ging es ihm gar nicht gut. Deswegen haben wir direkt den Notarzt gerufen. Er ist ins Krankenhaus eingeliefert worden, aber auf dem Wege der Besserung und fast wieder schmerzfrei."

Mumbrus Aufgaben als Cheftrainer übernimmt vorerst Alan Ibrahimagic.