Anzeige
Basketball Europameisterschaft

Basketball-EM 2025: Bundestrainer Alex Mumbru vor Auftakt im Krankenhaus - verpasst Spiel gegen Montenegro

  • Aktualisiert: 26.08.2025
  • 15:43 Uhr
  • SID

Der deutsche Nationalmannschaft muss im ersten Spiel der Europameisterschaft auf ihren Trainer Alex Mumbru verzichten. Der gebürtige Spanier musste mit einem Infekt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die deutschen Basketball-Weltmeister müssen zum EM-Start auf Bundestrainer Alex Mumbru verzichten. Wie der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Dienstag mitteilte, laboriert der Spanier an einem akuten Infekt und wurde am Montag zur Vorsorge in ein Krankenhaus im finnischen Tampere gebracht.

Damit fällt der 46-Jährige für das Auftaktspiel der Gruppenphase am Mittwoch (ab 15:30 Uhr im Liveticker) gegen Montenegro aus. Laut DBB werde Mumbru stationär behandelt, es gehe ihm mittlerweile "deutlich besser".

"Ich hoffe, dass er spätestens gegen Schweden wieder auf der Bank sitzen wird", sagte DBB-Sportdirektor Peter Radegast im "ZDF"-Mittagsmagazin.

Und weiter: "Gestern ging es ihm gar nicht gut. Deswegen haben wir direkt den Notarzt gerufen. Er ist ins Krankenhaus eingeliefert worden, aber auf dem Wege der Besserung und fast wieder schmerzfrei."

Mumbrus Aufgaben als Cheftrainer übernimmt vorerst Alan Ibrahimagic.

Anzeige
Anzeige

Basketball-EM: Gruppengegner der Deutschen

Das Duell mit Schweden ist am Freitag das zweite Vorrundenspiel der DBB-Auswahl, weitere Gegner sind Litauen (30. August), Großbritannien (1. September) und Finnland (3. September).

Anzeige
Mehr zum Basketball
1242562920

Basketball-EM 2025: Die Stars des Turniers - mehr als Jokic und Doncic

  • Galerie
  • 26.08.2025
  • 17:08 Uhr
DBB-Kapitän Dennis Schröder
News

Basketball-EM 2025 live: Übertragung im Free-TV, und Livestream

  • 26.08.2025
  • 15:20 Uhr
Olympische Spiele Paris 2024 Basketball Paris 06.08.2024 Viertelfinale Männer Herren Deutschland (GER) - Griechenland (GRE) Dennis Schröder Schroeder (Deutschland, No.17) Schröder Schroder Jubel Da...
News

Basketball-EM: So kommt ihr noch an Karten

  • 26.08.2025
  • 15:09 Uhr
Länderspiel Deutschland vs. Spanien iin Köln Vorbereitung auf die Basketball Europameisterschaft Hier: Franz Wagner, Dennis Schröder (Schroeder) *** International match between Germany and Spain in...
News

Basketball-EM: Deutschland vs. Montenegro live - Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

  • 26.08.2025
  • 14:57 Uhr
Thiemann spielt seit 2024 in Japan
News

Thiemann zu Mumbrú-Ausfall: "Jetzt erst recht"

  • 26.08.2025
  • 13:33 Uhr
Serbiens Trainer Svetislav Pesic
News

Pesic: "Enorme Entwicklung" bei Wagner - Lob für Schröder

  • 26.08.2025
  • 08:41 Uhr
Serbien zählt bei der EM zu den Favoriten
News

Serbien, Frankreich und Co.: Femerlings EM-Favoriten

  • 26.08.2025
  • 05:59 Uhr
Expertenjob für Moritz Wagner (l.)
News

Neuer Job für den Weltmeister: "Mo" Wagner wird EM-Experte

  • 25.08.2025
  • 15:37 Uhr
2022 gab es Bronze, und 2025?
News

EM-Bilanz: Einmal Gold, einmal Silber, einmal Bronze

  • 25.08.2025
  • 12:25 Uhr
Rekordnationalspieler Patrick Femerling
News

Femerling: DBB-Team bei der EM "Medaillenfavorit"

  • 25.08.2025
  • 06:32 Uhr