nach kritik an seiner leistung

Basketball-EM 2025: Dennis Schröder giftet nach Titelgewinn gegen deutsche Basketball-Legende

  25.09.2025
  • 12:57 Uhr
  ran.de

Dennis Schröder hat mit dem DBB-Team die Basketball-EM gewonnen und wurde dabei zum MVP ausgezeichnet. Jetzt übt er öffentlich Kritik an der deutschen Basketball-Legende Patrick Femerling, der ihn während der TV-Übertragung des Finales kritisierte.

Dennis Schröder und die deutsche Medienlandschaft pflegen ein angespanntes Verhältnis. Noch vor der Basketball-EM monierte Schröder, dass er trotz seinen herausragenden Leistungen "nie die gleiche Liebe bekommen wird" wie Dirk Nowitzki.

Auch nach dem Gewinn der Europameisterschaft hat sich Schröders Gemütslage offensichtlich nicht gebessert. In seiner Instagram-Story veröffentlichte er einen Ausschnitt aus dem Live-Kommentar des EM-Finals bei "RTL". Im Ausschnitt ist Schröders entscheidender Wurf gegen die Türkei zu sehen, dabei hört man den Basketball-Experten Patrick Femerling: "Wahnsinn, wirklich Wahnsinn! Dennis, kein gutes Spiel gemacht ..." - ehe das Video abbricht.

Schröder kommentiert die Sequenz: "WER IST DAS, DER DAS GESAGT HAT???“, und führte aus: "16 Punkte und 12 Assists sind nicht gut genug für dich? Hätte lieber 30 bis 40 Punkte machen sollen, ne?"

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Femerling in der Übertragung gegenüber Kommentator Frank Buschmann wenig später voll des Lobes für Schröder war: "... und du hast das eben noch gesagt: Er ist für diese Momente geboren. Er nimmt das Heft in die Hand. Einfach stark!"

Kritik von Dennis Schröder: Patrick Femerling hat Verständnis

Auch wenn Schröder im Nachhinein mit starken Statistiken argumentiert, hatte er letztlich auch sechs Turnovers auf seinem Konto, bevor er in der Schlussphase zwei entscheidende Würfe versenkte, stand er bei lediglich 3 von 9 Treffern bei Würfen aus dem Feld.

Femerling äußerte sich bereits zu Schröders Kritik und sieht darin "kein großes Thema. Wenn man die Zusammenfassung sieht, ist es wahrscheinlich der Halbsatz, der hängen bleibt und die Einschätzung, dass nichts gelaufen ist, ist vielleicht ein bisschen zu harsch in dem Moment. Aber direkt danach kommt ja das Entscheidende: Er ist der, der den Sack zumacht", sagte er in der "BILD".

Basketball-EM: Das DBB-Team verdient als Europameister einen größeren Rahmen

Deutschland gewinnt Titel - "Goldene Generation" wird diesem Team nicht gerecht!

