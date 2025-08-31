Anzeige
Basketball-EM 2025

Basketball-EM 2025: Rassismus gegen Schröder: Ehefrau veröffentlicht Anfeindungen

  • Aktualisiert: 31.08.2025
  • 06:55 Uhr
  • SID

Nach den rassistischen Ausfällen gegen DBB-Kapitän Dennis Schröder veröffentlicht dessen Ehefrau in den Sozialen Medien Hasskommentare.

Nach den rassistischen Ausfällen gegen Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat sich dessen Ehefrau Ellen zu Wort gemeldet und Hasskommentare in den Sozialen Medien öffentlich gemacht. "Leider sind solche Anfeindungen, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, allgegenwärtig", schrieb sie bei Instagram unter einen Screenshot, der entsprechende Beleidigungen zeigt.

NBA-Profi Schröder war am Samstag während des EM-Gruppenspiels im finnischen Tampere gegen Litauen (107:88) von einem Fan rassistisch beleidigt worden. Die Person wurde durch Bilder der Sicherheitskameras identifiziert, während der weiteren Turnierspiele erhält sie Hallenverbot. "Man kann mich beleidigen, aber Affengeräusche sind eine Sache, die ich nicht respektiere und nicht akzeptiere", sagte Dennis Schröder bei "MagentaSport".

Fan mit Hallenverbot bestraft

Der Verband FIBA Europe leitete alle Aufnahmen und Informationen an die örtlichen Strafverfolgungsbehörden weiter, welche die Angelegenheit weiterhin untersuchen. Zudem werde der Verband mit der litauischen Delegation in Kontakt treten, "um sie über die Situation zu informieren und die Bemühungen zur Verhinderung ähnlicher Vorfälle bei zukünftigen Spielen zu unterstützen".

Die FIBA verurteile "Hate Speech, diskriminierendes Verhalten und rassistische Äußerungen in jeglicher Form auf das Schärfste", hieß es in dem Statement.

