Nach den rassistischen Ausfällen gegen DBB-Kapitän Dennis Schröder veröffentlicht dessen Ehefrau in den Sozialen Medien Hasskommentare.

Nach den rassistischen Ausfällen gegen Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat sich dessen Ehefrau Ellen zu Wort gemeldet und Hasskommentare in den Sozialen Medien öffentlich gemacht. "Leider sind solche Anfeindungen, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, allgegenwärtig", schrieb sie bei Instagram unter einen Screenshot, der entsprechende Beleidigungen zeigt.

NBA-Profi Schröder war am Samstag während des EM-Gruppenspiels im finnischen Tampere gegen Litauen (107:88) von einem Fan rassistisch beleidigt worden. Die Person wurde durch Bilder der Sicherheitskameras identifiziert, während der weiteren Turnierspiele erhält sie Hallenverbot. "Man kann mich beleidigen, aber Affengeräusche sind eine Sache, die ich nicht respektiere und nicht akzeptiere", sagte Dennis Schröder bei "MagentaSport".