Mit einem Jahresgehalt von künftig 62 Millionen US-Dollar ist die Davis-Verlängerung ein Rekord-Deal. Noch nie zuvor in der Geschichte der NBA erhielt ein Spieler für eine Verlängerung ein so hohes Gehalt.

Der Power Forward wurde 2012 an Nummer 1 von den New Orleans Pelicans gedraftet, seit 2019 spielt er für die Lakers an der Seite von LeBron James und holte mit der NBA-Legende 2020 seinen ersten Championship-Ring.

In der Vorsaison brachte es Davis auf durchschnittlich 25.9 Punkte pro Spiel, hat aber seit mehreren Jahren immer wieder mit langwierigen Verletzungen und längeren Ausfallzeiten zu kämpfen.