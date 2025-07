Die Offseason nutzt Anthony Davis für eine Operation an den Augen. Dennoch werden die Dallas Mavericks wohl nicht auf ihn verzichten müssen.

Anthony Davis steht vor seiner ersten kompletten Saison in der NBA im Trikot der Dallas Mavericks. Und in der will er den Durchblick behalten. Deshalb hat er sich in der Offseason einem Eingriff unterzogen, wie "ESPN"-Experte Shams Charania berichtet.

"AD" hat demnach eine Netzhautablösung operieren lassen, die er sich während der vergangenen Saison zugezogen hatte. Der 32-Jährige kassierte im Kampf um den Ball mehrere Hits ins Gesicht, biss jedoch auf die Zähne.

Außer Gefecht setzte ihn dagegen im Februar eine Leistenverletzung, wegen der er nach seinem Mavs-Debüt wochenlang fehlte. So kam der zehnmalige Allstar, nachdem er im Zuge des Luka-Doncic-Trades von den Los Angeles Lakers zu den Texanern gewechselt war, nur noch elf Mal zum Einsatz.