Die Orlando Magic binden NBA-Star Paolo Banchero langfristig an die Franchise. Dabei könnte der 22-Jährige bis zu 287 Millionen Dollar einnehmen.

von Mike Stiefelhagen

Die Orlando Magic basteln weiter an einer glorreichen NBA-Zukunft! Das nächste Puzzleteil mit Paolo Banchero sitzt.

Der 22-Jährige maximiert seinen Rookie-Vertrag um fünf Jahre. Der Kontrakt soll ihn 239 Millionen US-Dollar verdienen lassen.

Laut "ESPN" kann diese Summe auf bis zu 287 Millionen ansteigen.

Das hängt offenbar von individuellen Auszeichnungen ab. Sollte er es ins NBA All-Star-Team schaffen, oder MVP bzw. Defensive Player of the Year in der nächsten Saison werden, wird der Deal maximal ausgeschöpft.