Anzeige
Basketball

NBA: Hartenstein siegt weiter, Schröder ohne Punkte

Basketball-Profi Isaiah Hartenstein hat mit Meister Oklahoma City Thunder den nächsten Sieg in der NBA eingefahren.

Der Titelverteidiger fertigte die Golden State Warriors um Superstar Stephen Curry in der Nacht zum Mittwoch mit 126:102 ab. Mit elf Erfolgen und einer Niederlage ist OKC weiterhin das beste Team der Liga.

Hartenstein kam in 20 Minuten Spielzeit auf acht Punkte und sieben Rebounds, bester Werfer war einmal mehr MVP Shai Gilgeous-Alexander mit 28 Punkten. Auch Chet Holmgren, der seine neun Versuche aus dem Feld allesamt traf, glänzte mit 23 Zählern. Bei den Warriors erwischte Curry, der zuvor drei Spiele krankheitsbedingt verpasst hatte, mit elf Punkten einen schwachen Abend.

Anzeige
Anzeige

Dennis Schröder verliert mit Sacramento

Dennis Schröder erlebte derweil einen bitteren Abend. Bei der 108:122-Niederlage der Sacramento Kings gegen die Denver Nuggets blieb der Kapitän der deutschen Welt-und Europameister in 21 Minuten ohne Punkte und Rebounds. Es war die dritte klare Pleite für die Kings nacheinander. Top-Scorer für Denver war Superstar Nikola Jokic mit 35 Zählern und 15 Rebounds. Mit acht Siegen und zwei Niederlagen gehören die Nuggets im Westen weiter zur Spitze.

Der deutsche Center Ariel Hukporti kam beim 133:120-Sieg der New York Knicks gegen die Memphis Grizzlies nicht zum Einsatz.

Anzeige
Meistgelesen
2218822944
News

Lamine Yamal fliegt aus Kader: Heftige Kritik aus Madrid

  • 12.11.2025
  • 08:37 Uhr
Rob Gronkowski
News

Gronkowski bestätigt Unterschrift bei den Patriots

  • 11.11.2025
  • 15:44 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Philadelphia Eagles at Green Bay Packers Nov 10, 2025; Green Bay, Wisconsin, USA; Green Bay Packers head coach Matt LaFleur looks on from the sidelines against th...
News

Kommentar: Mit IHM gewinnen die Packers keinen Titel!

  • 11.11.2025
  • 18:00 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Detroit Lions at Washington Commanders Nov 9, 2025; Landover, Maryland, USA; Detroit Lions wide receiver Amon-Ra St. Brown (14) celebrates a touchdown during the ...
News

Eklat um St. Brown: Neues Video belastet den Lions-Star

  • 11.11.2025
  • 23:31 Uhr
Luka Doncic Nico Harrison
News

Nach Doncic-Trade und Fehlstart: Mavericks feuern GM!

  • 11.11.2025
  • 17:13 Uhr
imago images 1069051280
News

Playoff Picture: AFC-Trio wäre Platz 1 in der NFC

  • 11.11.2025
  • 09:59 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Los Angeles Chargers at New York Giants Sep 28, 2025; East Rutherford, New Jersey, USA; New York Giants quarterback Jaxson Dart (6) and running back Cam Skattebo ...
News

Giants-Entscheidung gegen Brian Daboll kommt viel zu spät

  • 11.11.2025
  • 10:50 Uhr
Philadelphia Eagles v Green Bay Packers
News

NFL: Eagles gewinnen Defense-Schlacht gegen Packers

  • 11.11.2025
  • 06:34 Uhr
Wieder verletzt: Niclas Füllkrug
News

Füllkrug vor Wechsel: Zwei Bundesligisten wohl vorne

  • 11.11.2025
  • 14:40 Uhr
imago images 1068690823
News

Wilder Meilenstein: Stafford ist endlich kein Verlierer mehr

  • 11.11.2025
  • 18:49 Uhr