Basketball
NBA: Hartenstein siegt weiter, Schröder ohne Punkte
Basketball-Profi Isaiah Hartenstein hat mit Meister Oklahoma City Thunder den nächsten Sieg in der NBA eingefahren.
Der Titelverteidiger fertigte die Golden State Warriors um Superstar Stephen Curry in der Nacht zum Mittwoch mit 126:102 ab. Mit elf Erfolgen und einer Niederlage ist OKC weiterhin das beste Team der Liga.
Hartenstein kam in 20 Minuten Spielzeit auf acht Punkte und sieben Rebounds, bester Werfer war einmal mehr MVP Shai Gilgeous-Alexander mit 28 Punkten. Auch Chet Holmgren, der seine neun Versuche aus dem Feld allesamt traf, glänzte mit 23 Zählern. Bei den Warriors erwischte Curry, der zuvor drei Spiele krankheitsbedingt verpasst hatte, mit elf Punkten einen schwachen Abend.
Dennis Schröder verliert mit Sacramento
Dennis Schröder erlebte derweil einen bitteren Abend. Bei der 108:122-Niederlage der Sacramento Kings gegen die Denver Nuggets blieb der Kapitän der deutschen Welt-und Europameister in 21 Minuten ohne Punkte und Rebounds. Es war die dritte klare Pleite für die Kings nacheinander. Top-Scorer für Denver war Superstar Nikola Jokic mit 35 Zählern und 15 Rebounds. Mit acht Siegen und zwei Niederlagen gehören die Nuggets im Westen weiter zur Spitze.
Der deutsche Center Ariel Hukporti kam beim 133:120-Sieg der New York Knicks gegen die Memphis Grizzlies nicht zum Einsatz.