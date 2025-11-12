NBA: Hartenstein siegt weiter, Schröder ohne Punkte

Basketball-Profi Isaiah Hartenstein hat mit Meister Oklahoma City Thunder den nächsten Sieg in der NBA eingefahren.

Der Titelverteidiger fertigte die Golden State Warriors um Superstar Stephen Curry in der Nacht zum Mittwoch mit 126:102 ab. Mit elf Erfolgen und einer Niederlage ist OKC weiterhin das beste Team der Liga.

Hartenstein kam in 20 Minuten Spielzeit auf acht Punkte und sieben Rebounds, bester Werfer war einmal mehr MVP Shai Gilgeous-Alexander mit 28 Punkten. Auch Chet Holmgren, der seine neun Versuche aus dem Feld allesamt traf, glänzte mit 23 Zählern. Bei den Warriors erwischte Curry, der zuvor drei Spiele krankheitsbedingt verpasst hatte, mit elf Punkten einen schwachen Abend.