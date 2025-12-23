Fußball
FC Bayern: DFB-Star wechselt offenbar überraschend im Winter zu Manchester United
- Aktualisiert: 28.12.2025
- 22:38 Uhr
- ran.de
Die Frauenmannschaft des FC Bayern verliert im Winter offenbar ein prominentes Gesicht. Stürmerin Lea Schüller steht wohl vor einem Wechsel zu Manchester United.
Nationalspielerin Lea Schüller steht wohl unmittelbar vor dem Abschied vom FC Bayern München. Wie die "Bild" berichtet, schließt sich die 28 Jahre alte Stürmerin bereits im Winter Manchester United an.
Schüllers Vertrag bei den Bayern wäre am Saisonende ausgelaufen, dem Bericht zufolge gab es zuletzt von beiden Seiten Signale, nicht mehr zu verlängern. Der amtierende Deutsche Meister kassiert demnach eine niedrige sechsstellige Ablösesumme für den Wechsel.
In München gehörte Schüller zuletzt nicht mehr zu den unumstrittenen Stammspielerinnen. Pikant: Im Viertelfinale der Champions League könnte es zum Duell zwischen den Bayern und ManUnited kommen, sofern sich die Engländerinnen in der Playoff-Runde - wohl mit Schüller - gegen Atletico Madrid durchsetzen.
Schüller auch im DFB-Team nicht mehr gesetzt
Für Deutschlands Fußballerin des Jahres 2022 ist es die Chance, mit einem Tapetenwechsel noch einmal neuen Schwung in die Karriere zu bringen. Nicht nur bei den Bayern hatte Schüller ihren Stammplatz verloren, auch im DFB-Team setzte Bundestrainer Christian Wück zuletzt nicht mehr uneingeschränkt auf sie.
Schüller war 2020 von Essen nach München gewechselt und 2022 Torschützenkönigin der Bundesliga geworden. Mit den Bayern gewann sie vier Meisterschaften und einen Pokalsieg.