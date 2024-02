Anzeige

Daniel Theis ist bei den Los Angeles Clippers zuletzt ins hintere Glied abgerutscht. Diverse Gründe erklären, warum seine Spielzeit derzeit abnimmt.

von Max Bruns

Daniel Theis dürfte mit seiner Rolle bei den Los Angeles Clippers derzeit nicht zufrieden sein.

Der deutsche NBA-Star verzeichnet zuletzt wieder weniger Spielzeit als noch vor einigen Wochen. Obendrauf sind Theis und die Clippers nach der 107:123-Niederlage gegen die Sacramento Kings nun seit drei Spielen in Folge sieglos.

Zuvor gab es noch drei Siege gegen Atlanta, Washington und Denver. In allen drei stand Theis rund 20 Minuten auf der Platte. Doch bei den drei jüngsten Niederlagen kam der 31-Jährige insgesamt nur auf rund 25 Spielminuten!

In fünf Spielen im Februar war Theis nur ein einziges Mal 20 Minuten oder mehr für die Clippers im Einsatz. Zum Vergleich: In 15 Spielen im Januar waren es sieben Spiele mit mindestens 20 Minuten Einsatzzeit für ihn. Hinzu kamen sechs Spiele, in denen es 15 oder mehr Minuten waren.