Dennis Schröder: Nets bekommen Qualität

Ein wichtiger Punkt dabei: Die Raptors waren ohne Schröder auf dem Platz nicht besser. Im Gegenteil. Sie hatten weniger Assists und vor allem ein schlechteres Offensiv-Rating.

Mit Schröder bekommen die Nets Qualität in diesen Bereichen. Und Schröder bekommt die Möglichkeit, wieder zu starten, sein Können wieder einzubringen bei einem Team, dass diese Vorzüge des Weltmeisters auch gebrauchen kann.

Eine Chance also.

Denn hinzu kommt, dass er um sich herum ein ganz ordentliches Team hat, vor allem, wenn es um das Shooting geht. Schröder ist als Point Guard stark, wenn es darum geht, der Attacking Player zu sein.

Seine Geschwindigkeit und sein Zug zum Korb sind gut, vor allem dann, wenn er den Ball aus diesen Situationen heraus verteilen kann. Vielleicht ist das Team genau richtig für ihn zum jetzigen Zeitpunkt. Sie wollen in die Playoffs. Und mit Schröder können sie das schaffen.

Er ist bei den Nets definitiv besser dran als bei den Raptors, es ist gewissermaßen ein Neustart mitten in der Saison. Dennoch ist es bitter, dass er wieder umziehen muss und es in Toronto nicht so geklappt hat, wie er sich das gewünscht hatte.

In einem Interview mit ran zu Beginn der Saison hatte er den Eindruck hinterlassen, sich auf die Aufgabe in Toronto zu freuen, gerade weil er nach dem WM-Titel mit Deutschland und der MVP-Auszeichnung endlich Leader eines Teams und unverzichtbar sein wollte.

Dass er das in Toronto am Ende nicht geschafft hat, heißt nicht, dass er in diese Rolle in Brooklyn nicht hineinwachsen kann.

Er will den Kritikern und sich selbst sicher auch etwas beweisen, denn bei den Raptors von der Bank zu kommen, war nicht genug. Damit war er selbst unglücklich. Deshalb wird er zufrieden sein, dass er wieder starten kann.