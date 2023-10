Anzeige

Im NBA Fantasy Manager kannst du dich fühlen wie ein echter NBA GM und dich mit deinen Freunden und Basketballverrückten aus der ganzen Welt messen. ran erklärt, wie das Spiel funktioniert.

Die NBA ist zurück im Free-TV! ProSieben und ProSieben MAXX zeigen über 50 NBA-Spiele der Regular Season sowie weitere Begegnungen in den Playoffs und den Finals live und exklusiv im deutschen Free-TV. Los geht es in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober mit dem Season Opener zwischen den Los Angeles Lakers und Denver Nuggets - ab 1:05 Uhr live auf ProSieben, ran.de, in der ran App und auf Joyn.

Die NBA begeistert Basketballfans auf der ganzen Welt nicht nur mit atemberaubenden Spielen auf dem Parkett, ihr könnt auch selbst interaktiv mitfiebern und mit eurem Expertenwissen punkten. Im NBA Fantasy Manager (hier anmelden) könnt ihr selbst wie ein NBA General Manager agieren. Dort könnt ihr euer eigenes Team aus NBA-Superstars zusammenzustellen und mit etwas Glück sogar tolle Preise gewinnen.