Anzeige
basketball Welt- und europameisterschaft kostenlos auf joyn

Dennis Schröder: MVP bei EM und WM – Dirk Nowitzki sieht ihn als Hall-of-Famer

  • Aktualisiert: 15.10.2025
  • 15:52 Uhr
  • SID

Dennis Schröder wurde sowohl bei der EM als auch der WM als wertvollster Spieler ausgezeichnet. Für Dirk Nowitzki sind diese Erfolge Grund genug, ihn als künftigen Hall-of-Fame-Kandidaten zu sehen.

In der Debatte um einen Platz für Dennis Schröder in der Hall of Fame vertritt Dirk Nowitzki eine klare Meinung.

"Er ist für mich ein absoluter Hall-of-Famer. Es gibt nicht viele, die MVP bei der Europameisterschaft und bei der Weltmeisterschaft waren - und beide Turniere gewonnen haben. Von daher ist er für mich ein absoluter Hall-of-Famer international", sagte Deutschlands Basketball-Ikone im SID-Interview beim NBA-Launch-Event von Amazon Prime in Los Angeles.

In den USA war nach dem Gewinn des EM-Titels der deutschen Nationalmannschaft Mitte September die Diskussion aufgekommen, ob der DBB-Kapitän aufgrund seiner internationalen Verdienste ein Kandidat für die Naismith Memorial Hall of Fame wäre.

In der Regel werden Spieler dort frühestens drei Jahre nach Karriereende für ihre Erfolge in der NBA verewigt, aber auch internationale Leistungen können berücksichtigt werden.

Nowitzki, NBA-Champion von 2011 und künftig TV-Experte bei Amazon Prime, war 2023 als erster Deutscher in die Hall of Fame aufgenommen worden. Auch der Weltverband FIBA besitzt eine eigene Ruhmeshalle, dort hat Detlef Schrempf seit 2021 als bislang einziger Basketballer aus Deutschland einen Platz.

Anzeige
Anzeige

Dirk Nowitzki würdigt Dennis Schröder

Schröder spielt seit 2013 in der NBA, eine Meisterschaft und auch die Berufung zum Allstar blieben ihm bislang verwehrt. Beim WM-Triumph 2023 und auch in diesem Jahr bei der EM war der 32-Jährige jeweils zum wertvollsten Spieler des Turniers (MVP) gewählt worden.

Ab der neuen NBA-Saison, die in der kommenden Woche startet, läuft Schröder für die Sacramento Kings auf. Obwohl dem Team aus Kalifornien von Experten nur wenig zugetraut wird, hat Nowitzki Hoffnung: "Sacramento kann gefährlich sein, sie haben gute Spieler. Ich hoffe, dass Dennis ein gutes Jahr spielt und dass sie vielleicht sogar in die Play-offs kommen, das wäre toll für sie. Wir wissen alle, dass er die Klasse und die Athletik hat. Ich hoffe, dass er sich gut eingewöhnt. Dann ist, glaube ich, einiges drin."

Anzeige
Mehr News und Videos
NBA, Basketball Herren, USA Orlando Magic at Memphis Grizzlies Mar 28, 2023; Memphis, Tennessee, USA; Orlando Magic forward Franz Wagner (22) shoots a 3-pointer during the first half against the Me...
News

NBA in Berlin: So kommt man an Tickets für das Deutschland-Game

  • 15.10.2025
  • 16:01 Uhr
Sport Bilder des Tages October 30, 2023, Los Angeles, California, USA: Los Angeles Lakers LeBron James 23 is defended by Orlando Magic s Franz Wagner 22 during an NBA, Basketball Herren, USA basket...
News

NBA 2025/26: Termine, Favoriten, Stars und Übertragung - alle Infos

  • 15.10.2025
  • 15:49 Uhr
Nowitzki in den neuen Amazon-Studios in Los Angeles
News

Nowitzki vor Experten-Debüt "ein bisschen nervös"

  • 15.10.2025
  • 10:41 Uhr
imago images 1067148194
News

Lakers-Rückschlag: LeBron fällt wochenlang aus

  • 10.10.2025
  • 07:47 Uhr
Giannis Antetokounmpo jubelt über einen Sieg
News

Blockbuster-Trade? Giannis kokettiert mit Abschied

  • 09.10.2025
  • 14:29 Uhr
Schröder spielt bereits für sein zehntes NBA-Team
News

Blasses Debüt: Schröder verliert bei Kings-Premiere

  • 09.10.2025
  • 11:02 Uhr
Los Angeles Lakers Media Day
News

James überrascht Fans mit Verkündung: "Ich liebe meine Entscheidung"

  • 09.10.2025
  • 08:51 Uhr
Dennis Schröder erhielt für Lob für seine Leistungen
News

Schröder in die Hall of Fame? James wäre nicht überrascht

  • 08.10.2025
  • 22:57 Uhr

NBA: LeBron James mit rätselhafter Ankündigung - Folgt nun der Rücktritt?

  • Video
  • 01:41 Min
  • Ab 0
LeBron James bleibt bei den Los Angeles Lakers
News

Kein Rücktritt: "Entscheidung" von James nur ein Werbegag

  • 07.10.2025
  • 18:22 Uhr