Dennis Schröder wurde sowohl bei der EM als auch der WM als wertvollster Spieler ausgezeichnet. Für Dirk Nowitzki sind diese Erfolge Grund genug, ihn als künftigen Hall-of-Fame-Kandidaten zu sehen.

In der Debatte um einen Platz für Dennis Schröder in der Hall of Fame vertritt Dirk Nowitzki eine klare Meinung.

"Er ist für mich ein absoluter Hall-of-Famer. Es gibt nicht viele, die MVP bei der Europameisterschaft und bei der Weltmeisterschaft waren - und beide Turniere gewonnen haben. Von daher ist er für mich ein absoluter Hall-of-Famer international", sagte Deutschlands Basketball-Ikone im SID-Interview beim NBA-Launch-Event von Amazon Prime in Los Angeles.

In den USA war nach dem Gewinn des EM-Titels der deutschen Nationalmannschaft Mitte September die Diskussion aufgekommen, ob der DBB-Kapitän aufgrund seiner internationalen Verdienste ein Kandidat für die Naismith Memorial Hall of Fame wäre.

In der Regel werden Spieler dort frühestens drei Jahre nach Karriereende für ihre Erfolge in der NBA verewigt, aber auch internationale Leistungen können berücksichtigt werden.

Nowitzki, NBA-Champion von 2011 und künftig TV-Experte bei Amazon Prime, war 2023 als erster Deutscher in die Hall of Fame aufgenommen worden. Auch der Weltverband FIBA besitzt eine eigene Ruhmeshalle, dort hat Detlef Schrempf seit 2021 als bislang einziger Basketballer aus Deutschland einen Platz.