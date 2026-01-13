- Anzeige -
NBA

NBA Berlin Game - Orlando Magic und Franz Wagner: Kann der DBB-Star spielen?

Basketballstar Franz Wagner tut alles, um sein Comeback beim NBA-Heimspiel in Berlin feiern zu können.

Basketballstar Franz Wagner darf weiterhin auf sein Comeback beim NBA-Heimspiel in Berlin hoffen.

"Mir geht es gut. Ich will heute ein gutes Training machen und gucken, wie der Fuß reagiert.

Und dann hoffe ich, dass ich Donnerstag spielen kann", sagte der Profi von Orlando Magic bei einer Pressekonferenz am Dienstag in der Hauptstadt.

Franz Wagner hatte zuletzt wochenlang pausieren müssen, nachdem er sich Anfang Dezember eine Knöchelverstauchung zugezogen hatte.

Deutschland-Spiel: Magic gegen Grizzlies

Am Donnerstag (20.00 Uhr) trifft Orlando beim ersten Regular-Season-Spiel in Deutschland auf die Memphis Grizzlies.

Sein Bruder und Teamkollege Moritz hatte erst am vergangenen Sonntag gegen die New Orleans Pelicans (128:118) seine Rückkehr nach einem Kreuzbandriss und 386 Tagen Pause gefeiert.

Mit Tristan da Silva steht zudem ein dritter Deutscher im Kader der Magic. Der 24-Jährige hat sich mittlerweile als Rollenspeiler etabliert und liefert dem Team in dieser Saison knapp zehn Punkte pro Spiel von der Bank.

