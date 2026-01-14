NBA
NBA Berlin Game: Magic-Vertreter glaubt nach Kreuzbandriss an Wagner-Comeback in Berlin
- Veröffentlicht: 14.01.2026
- 13:32 Uhr
- Christoph "Icke" Dommisch
Franz Wagner plant offenbar beim Regular Season-Spiel der NBA in Berlin zu spielen. Ein Vertreter der Orlando Magic glaubt an das Wagner-Comeback im Interview mit Christoph "Icke" Dommisch.
Am Donnerstag (20 Uhr im Liveticker auf ran.de) treffen die Orlando Magic mit dem deutschen Nationalspieler Franz Wagner in Berlin auf die Memphis Grizzlies. Es wird das erste Regular-Season-Spiel in Deutschland in der Geschichte der NBA.
Franz Wagner laboriert aber immer noch an den Folgen eines Kreuzbandrisses. Es gibt jedoch Hoffnung für einen Einsatz in Berlin, wie Marcus Höfl als Vertreter des Teams bestätigte.
- Ohne Hartenstein: Höchste Saisonpleite für OKC
- NBA – Anthony Davis als Trade-Kandidat bei Dallas Mavericks: Es ist kompliziert
Höfl ist mit seiner Agentur der Ansprechpartner der Magic im deutschen Bereich. Zudem repräsentiert er den deutschen Basketballstar Dennis Schröder auf dem europäischen Markt.
ran-Reporter Christoph "Icke" Dommisch sprach mit Höfl vor dem historischen Spiel.
Schröder-Berater und Magic-Vertreter Höfl im Interview
ran: Das erste Regular-Season-Spiel der NBA-Geschichte in Deutschland mit den Orlando Magic steht an. Sie vertreten das Team in Deutschland. Wie stolz sind Sie?
Marcus Höfl: Wahnsinnig stolz. Wir haben über zwei Jahre daran gearbeitet und jetzt ist endlich so weit. Der große Traum wird Realität. Du hast zwei Berliner Brüder, die zusammen in die NBA gehen, im gleichen Klub spielen, Weltmeister werden und die dann in Berlin in ihrer Heimatstadt das erste offizielle Regular-Season-Game der NBA spielen. Also Disney hätte sich das nicht besser ausdenken können.
ran: Das ist wahr. Sie haben eine Agentur in Deutschland, die den Magic hilft. Wie läuft das ab? Rufen die Magic an und sagen: "Hey, wir sind ein NBA-Team. Wir würden jetzt gerne nach Deutschland kommen." Kann man sich das so vorstellen?
Höfl: Wir haben versucht, wirklich Bestandteil der Familie zu werden. Wir fühlen uns gar nicht so sehr als Agentur, sondern als die Deutschlandabteilung der Franchise. Wir sind täglich im Austausch. Wir haben über 200 Leute aus Orlando hier. Da steckt eine Menge Organisation dahinter.
NBA: Höfl glaubt an Wagner-Comeback in Berlin
ran: Bei den Magic spielen drei Deutsche mit Moritz Wagner, Franz Wagner und Tristan da Silva. Was war denn zuerst da? Der Gedanke der Franchise, dass sie nach Deutschland will und die Spieler dafür holt oder waren die Spieler da und man hat gemerkt: Da geht was in Deutschland?
Höfl: Es ist ein besonderes Team, weil sie sehr viele internationale Gäste in der Halle haben. Dadurch, dass Orlando einfach einen großen Tourismusmarkt besitzt. Dort sind sehr viele Deutsche. Das war eigentlich der Ursprung. Und dann hat es natürlich mehr als gut dazu gepasst, dass drei Deutsche in Orlanda spielen. Und natürlich mit Franz Wagner und den Wagner-Brüdern die Superstars.
ran: Was können wir dann für den Game Day am Donnerstag erwarten. Wird Franz Wagner spielen?
Höfl: Das hoffen wir natürlich. Und es wäre ein weiterer Traum. Comeback von Franz Wagner in seiner Heimat-Halle. Super, dass der Mo am Sonntag das erste Spiel schon wieder gemacht hat. Ich glaube, dass beide rechtzeitig wieder spielen können.
ran: Sie vertreten auch Dennis Schröder. Wie ist es denn um Ihre Basketball-Fähigkeiten bestellt?
Höfl: Ich habe in der Jugend versucht, Basketball zu spielen. Die Zusammenarbeit mit Dennis macht natürlich wahnsinnig viel Spaß und ist auch sehr erfolgreich. Besonders mit dem WM- und EM-Titel, das kann man eigentlich gar nicht toppen.