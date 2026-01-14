NBA Berlin Game: Magic-Vertreter glaubt nach Kreuzbandriss an Wagner-Comeback in Berlin

- Anzeige -

Schröder-Berater und Magic-Vertreter Höfl im Interview ran: Das erste Regular-Season-Spiel der NBA-Geschichte in Deutschland mit den Orlando Magic steht an. Sie vertreten das Team in Deutschland. Wie stolz sind Sie? Marcus Höfl: Wahnsinnig stolz. Wir haben über zwei Jahre daran gearbeitet und jetzt ist endlich so weit. Der große Traum wird Realität. Du hast zwei Berliner Brüder, die zusammen in die NBA gehen, im gleichen Klub spielen, Weltmeister werden und die dann in Berlin in ihrer Heimatstadt das erste offizielle Regular-Season-Game der NBA spielen. Also Disney hätte sich das nicht besser ausdenken können. ran: Das ist wahr. Sie haben eine Agentur in Deutschland, die den Magic hilft. Wie läuft das ab? Rufen die Magic an und sagen: "Hey, wir sind ein NBA-Team. Wir würden jetzt gerne nach Deutschland kommen." Kann man sich das so vorstellen? Höfl: Wir haben versucht, wirklich Bestandteil der Familie zu werden. Wir fühlen uns gar nicht so sehr als Agentur, sondern als die Deutschlandabteilung der Franchise. Wir sind täglich im Austausch. Wir haben über 200 Leute aus Orlando hier. Da steckt eine Menge Organisation dahinter.

