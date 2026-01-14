NBA
NBA Berlin Game: Orlando Magic vs. Memphis Grizzlies im Free-TV, Livestream und Liveticker
- Veröffentlicht: 14.01.2026
- 13:47 Uhr
Zum ersten Mal in der Geschichte trägt die NBA ein Spiel der regulären Saison in Deutschland aus. So könnt ihr das Spiel zwischen den Orlando Magic und Memphis Grizzlies verfolgen.
Am 15. Januar ist es soweit! Zum ersten Mal überhaupt findet in Deutschland ein reguläres Saisonspiel der NBA statt. In der Uber Arena in Berlin treffen die Orlando Magic auf die Memphis Grizzlies.
- NBA Berlin Game - Orlando Magic und Franz Wagner: Kann der DBB-Star spielen?
- Orlando Magic vs. Memphis Grizzlies: Das NBA Berlin Game am 15. Januar ab 20:00 Uhr im Liveticker
Mit Franz Wagner, Moritz Wagner und Tristan da Silva sind gleich drei deutsche Nationalspieler mit von der Partie, wenngleich noch nicht hundertprozentig klar ist, ob Franz Wagner auch wird spielen können.
Der DBB-Star hatte sich Anfang Dezember eine Knöchelverstauchung zugezogen und steht nun kurz vor dem Comeback. Über einen Einsatz wird womöglich erst am Tag des Spiels entschieden. Allerdings schürte der 24-Jährige zuletzt Hoffnungen.
So könnt ihr die NBA-Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.
Orlando Magic vs. Memphis Grizzlies live im Free-TV und Livestream: Datum, Uhrzeit, Tipoff
- Paarung: Orlando Magic vs. Memphis Grizzlies
- Wettbewerb: NBA; reguläre Saison
- Datum: 15. Januar 2026
- Uhrzeit: 20:00 Uhr
- Austragungsort: Uber Arena (Berlin)
Orlando Magic gegen Memphis Grizzlies live: Läuft das Basketball-Spiel im Free-TV?
Nein. Die NBA wird in dieser Saison nicht im Free-TV übertragen. Somit gibt es auch keine Übertragung des Berlin-Spiels.
Wird das Berlin Game zwischen den Magic und den Grizzlies im Livestream gezeigt?
Ja! Einen Livestream bietet Amazon Prime an. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Die Übertragung startet um 19:30 Uhr.
Orlando Magic - Memphis Grizzlies: Wo gibt's einen Liveticker?
Einen Liveticker zur Partie zwischen den Orlando Magic und den Memphis Grizzlies findet ihr natürlich auf ran.de.
Gibt es einen Zeitplan für die weiteren NBA-Spiele in Berlin?
Die Bundeshauptstadt wird Teil einer Rotation an europäischen Städten, in denen die NBA Spiele der Regular Season austragen wird. Nach 2026 wird in Berlin somit 2028 eine zweite Partie stattfinden.
Welche NBA-Spiele finden in Europa demnächst noch statt?
NBA-Spiele in Europa haben bereits seit einigen Jahren Tradition, das erste Regular-Season-Game fand 2011 zwischen den Toronto Raptors und den New Jersey Nets (heute Brooklyn Nets) in London statt. In den vergangenen drei Jahren wurden insgesamt vier Spiele in Paris ausgetragen.
Die NBA kündigte nun neben Berlin noch weitere Austragungsorte in Europa an:
- 18. Januar 2026: London, Großbritannien (Orlando Magic vs. Memphis Grizzlies)
- 2027: Manchester, Großbritannien
- 2027: Paris, Frankreich