- Anzeige -
- Anzeige -
NBA

NBA Berlin Game: Orlando Magic vs. Memphis Grizzlies im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • Veröffentlicht: 14.01.2026
  • 13:47 Uhr

Zum ersten Mal in der Geschichte trägt die NBA ein Spiel der regulären Saison in Deutschland aus. So könnt ihr das Spiel zwischen den Orlando Magic und Memphis Grizzlies verfolgen.

Am 15. Januar ist es soweit! Zum ersten Mal überhaupt findet in Deutschland ein reguläres Saisonspiel der NBA statt. In der Uber Arena in Berlin treffen die Orlando Magic auf die Memphis Grizzlies.

Mit Franz Wagner, Moritz Wagner und Tristan da Silva sind gleich drei deutsche Nationalspieler mit von der Partie, wenngleich noch nicht hundertprozentig klar ist, ob Franz Wagner auch wird spielen können.

Der DBB-Star hatte sich Anfang Dezember eine Knöchelverstauchung zugezogen und steht nun kurz vor dem Comeback. Über einen Einsatz wird womöglich erst am Tag des Spiels entschieden. Allerdings schürte der 24-Jährige zuletzt Hoffnungen.

So könnt ihr die NBA-Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Orlando Magic vs. Memphis Grizzlies live im Free-TV und Livestream: Datum, Uhrzeit, Tipoff

- Anzeige -
- Anzeige -

Orlando Magic gegen Memphis Grizzlies live: Läuft das Basketball-Spiel im Free-TV?

Nein. Die NBA wird in dieser Saison nicht im Free-TV übertragen. Somit gibt es auch keine Übertragung des Berlin-Spiels.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Wird das Berlin Game zwischen den Magic und den Grizzlies im Livestream gezeigt?

Ja! Einen Livestream bietet Amazon Prime an. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig. Die Übertragung startet um 19:30 Uhr.

Orlando Magic - Memphis Grizzlies: Wo gibt's einen Liveticker?

Einen Liveticker zur Partie zwischen den Orlando Magic und den Memphis Grizzlies findet ihr natürlich auf ran.de.

- Anzeige -

Gibt es einen Zeitplan für die weiteren NBA-Spiele in Berlin?

Die Bundeshauptstadt wird Teil einer Rotation an europäischen Städten, in denen die NBA Spiele der Regular Season austragen wird. Nach 2026 wird in Berlin somit 2028 eine zweite Partie stattfinden.

- Anzeige -

Welche NBA-Spiele finden in Europa demnächst noch statt?

NBA-Spiele in Europa haben bereits seit einigen Jahren Tradition, das erste Regular-Season-Game fand 2011 zwischen den Toronto Raptors und den New Jersey Nets (heute Brooklyn Nets) in London statt. In den vergangenen drei Jahren wurden insgesamt vier Spiele in Paris ausgetragen.

Die NBA kündigte nun neben Berlin noch weitere Austragungsorte in Europa an:

  • 18. Januar 2026: London, Großbritannien (Orlando Magic vs. Memphis Grizzlies)
  • 2027: Manchester, Großbritannien
  • 2027: Paris, Frankreich
Mehr News und Videos
imago images 1044395412
News

Magic-Vertreter glaubt an Wagner-Comeback in Berlin

  • 14.01.2026
  • 13:32 Uhr
Wagner zog sich die Blessur Anfang Dezember zu
News

NBA: Franz Wagner hofft weiter auf Einsatz in Berlin

  • 14.01.2026
  • 10:45 Uhr
Wembanyama (r.) durfte wieder einmal jubeln
News

NBA 2025/26: Termine, Favoriten, Stars und Übertragung - alle Infos

  • 14.01.2026
  • 08:29 Uhr
Shai Gilgeous-Alexander (l.) gegen Wembanyama
News

NBA: OKC schlägt "Angstgegner" San Antonio Spurs

  • 14.01.2026
  • 06:25 Uhr
Zurück in Berlin: Tuomas Iisalo
News

Iisalo zurück in Berlin: "Eine großartige Gelegenheit"

  • 14.01.2026
  • 06:19 Uhr
Fehlte zuletzt verletzt: Franz Wagner
News

Wagner-Brüder wollen NBA-Welt Deutschland näherbringen

  • 14.01.2026
  • 05:39 Uhr
Harte Worte von Ingo Weiss
News

Weiss kritisiert erneut die EuroLeague: "Unter aller Sau"

  • 13.01.2026
  • 11:19 Uhr
DBB-Frauen glücklich nach Sieg
News

Basketball-WM 2026 in Berlin: So kommt ihr noch an Tickets

  • 13.01.2026
  • 10:46 Uhr
Vorerst nur Zuschauer: Dennis Schröder
News

Ohne gesperrten Schröder: Kings schlagen Lakers bei Doncic-Gala

  • 13.01.2026
  • 07:45 Uhr
Franz Wagner liebt das Gewinnen
News

Franz Wagner über Allstar-Träume: "Kann ich nicht abstreiten"

  • 12.01.2026
  • 10:20 Uhr