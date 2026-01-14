NBA Berlin Game: Orlando Magic vs. Memphis Grizzlies im Free-TV, Livestream und Liveticker

Zum ersten Mal in der Geschichte trägt die NBA ein Spiel der regulären Saison in Deutschland aus. So könnt ihr das Spiel zwischen den Orlando Magic und Memphis Grizzlies verfolgen.

Am 15. Januar ist es soweit! Zum ersten Mal überhaupt findet in Deutschland ein reguläres Saisonspiel der NBA statt. In der Uber Arena in Berlin treffen die Orlando Magic auf die Memphis Grizzlies.

Mit Franz Wagner, Moritz Wagner und Tristan da Silva sind gleich drei deutsche Nationalspieler mit von der Partie, wenngleich noch nicht hundertprozentig klar ist, ob Franz Wagner auch wird spielen können.

Der DBB-Star hatte sich Anfang Dezember eine Knöchelverstauchung zugezogen und steht nun kurz vor dem Comeback. Über einen Einsatz wird womöglich erst am Tag des Spiels entschieden. Allerdings schürte der 24-Jährige zuletzt Hoffnungen.

So könnt ihr die NBA-Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.