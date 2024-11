Beim 120:117-Erfolg der Minnesota Timberwolves gegen die Phoenix Suns war Julius Randle mit seinem Buzzer Beater zum Sieg der umjubelte Held. Nun stellt sich heraus: Der entscheidende Korb hätte nicht zählen dürfen.

Das NBA-Duell zwischen den Minnesota Timberwolves und den Phoenix Suns (zu den Highlights) endete dramatisch: Mit 2,7 Sekunden Spielzeit auf der Uhr bekam Minnesota den Ball beim Stand von 117:117 zurück. Joe Ingles fand beim Einwurf Timberwolves Forward Julius Randle, der einen Drei-Punkte-Wurf mit der Schlusssirene versenkte - Sieg für die Timberwolves.

Nun stellt sich heraus, der entscheidende Korberfolg hätte nicht zählen dürfen. Randle unterlief dabei nämlich ein Schrittfehler. "Randle hebt sein Standbein an, bevor er mit seinem Dribbling beginnt", heißt es im sogenannten "Last Two Minute Report" der NBA-Schiedsrichter.

Die Schiedsrichter-Vereinigung veröffentlicht zu jedem engen Spiel in der NBA - genauer gesagt, wenn der Spielstand zu irgendeinem Zeitpunkt in den letzten beiden Minuten maximal drei Punkte Differenz beträgt - einen detaillierten Bericht zu den finalen Plays.

Am Ausgang des Spiels ändert jener natürlich nichts - die Referees wollen so lediglich für mehr Transparenz sorgen.