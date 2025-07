Dennis Schröders Zeit bei den Detroit Pistons ist nach wenigen Monaten vorbei. Der deutsche Weltmeister schließt sich in der kommenden NBA-Saison den Sacramento Kings an. Was bedeutet der Wechsel für Schröders Zukunft?

von Christoph "Icke" Dommisch und Raman Rooprail

Die wilde NBA-Reise des Dennis Schröder geht in die nächste Runde. In seinem 13. Jahr schließt sich Schröder mit seinem Wechsel zu den Sacramento Kings der 12. Franchise an.

Dabei kommt der deutsche Weltmeister, der im September 32 Jahre alt wird, aus einer guten, wenn auch chaotischen Vorsaison.

Schröder untermauerte seine Qualitäten in der vergangenen Saison bei den Brooklyn Nets, ehe er dem tankenden Team aus New Jersey reihenweise sogar zu gut war und zu den Golden State Warriors geschickt wurde. In San Francisco zeigte Schröder schwankende Leistungen, ehe er zu den Detroit Pistons verschifft wurde.

In Detroit hatte der noch 31-Jährige als Backup von Starspieler Cade Cunningham großen Anteil daran, dass die Pistons ihre seit Jahren stärkste Saison hinter sich gebracht haben und in den Playoffs nur knapp an den New York Knicks scheiterten.