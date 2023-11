LeBron James eröffnet Museum in Akron: "Immer mein Traum"

Anzeige

LeBron James' Weg vom Basketball-Wunderkind zum besten Punktesammler der NBA-Geschichte - er wird dort gewürdigt, wo alles begann. Denn in Akron/Ohio, der Heimatstadt der 38-Jährigen, wird am 25. November ein Museum eröffnet, das den zahlreichen Meilensteinen des Sportidols gewidmet ist. Dies berichten US-amerikanische Medien übereinstimmend. Der Name: "LeBron James' Home Court".

"Mein Traum war es immer, Akron auf die Landkarte zu setzen", wird James beim TV-Sender ESPN zitiert: "Einen Ort in meiner Heimatstadt zu haben, der es mir ermöglicht, meine Reise mit meinen Fans aus der ganzen Welt zu teilen, bedeutet mir sehr viel."

Das multimediale Museum, das sich in einem durch James' Stiftung ermöglichten Gebäudekomplex befindet, zeigt eine Nachbildung der Wohnung, in der er bei seiner Mutter Gloria aufwuchs. Zudem werden Gegenstände aus seiner Kindheit und Highschool-Karriere ausgestellt. Auch Erinnerungen an seine insgesamt vier Meistertitel in der US-Profiliga NBA mit Miami Heat, den Cleveland Cavaliers und den Los Angeles Lakers dürfen nicht fehlen.

Er sei dankbar dafür, im Laufe seiner Karriere viele Objekte aufbewahrt zu haben. Denn er habe immer gewusst, so James, dass es "eine Zeit und einen Ort geben würde, um sie hervorzuholen."

Zu den ausgestellten Gegenständen gehören unter anderem der weiße Anzug, den James während des NBA-Drafts 2003 trug. Dort war der US-Amerikaner an Position eins seines Jahrgangs von den Cavaliers ausgewählt worden.

James, der Ende Dezember seinen 39. Geburtstag feiert, steht seit 2018 bei den Lakers unter Vertrag. Zurzeit absolviert er seine 21. Saison in der NBA. In der vergangenen Spielzeit hatte der Forward den bisherigen Rekordhalter Kareem Abdul-Jabbar als erfolgreichsten Punktesammler der Liga-Historie überholt.