NBA-Aufreger: Victor Wembanyama von Knicks-Fans verhöhnt

106:124. Ein deutlicher Heimsieg der New York Knicks gegen die San Antonio Spurs in der NBA.

NBA-Star Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs wurde beim Spiel bei den New York Knicks von den Fans verhöhnt. Die Aktion ließ das Internet nicht unkommentiert.

Die Videos sorgten auf Social Media für Unruhe. Viele NBA-Fans fanden das gegenüber dem jungen Franzosen als unangebracht.

Zumal Wembanyama in seinen bisher erst acht NBA-Spielen auf eine Quote von 18,8 Punkten pro Partie kommt, was ein toller Schnitt für einen Rookie ist.

