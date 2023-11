Anzeige

Die Dallas Mavericks spielen sich beim Offensivspektakel gegen die L.A. Clippers in einen Rausch, auch für Sixers gibt es mal wieder Grund zur Freude.

Ohne den verletzten Maxi Kleber haben die Dallas Mavericks in der NBA in einem Offensivspektakel gegen die Los Angeles Clippers gewonnen und vor allem dank Topstar Luka Doncic ihren starken Saisonstart fortgesetzt. Beim 144:126 in eigener Halle erzielte der Slowene 44 Punkte und war damit der entscheidenden Mann beim siebten Sieg im neunten Saisonspiel.

Während Kleber wegen einer Blessur am Zeh passen musste, erwischte Doncic einen Sahnetag, traf herausragende 17 von 21 Würfen aus dem Feld. Bei den Mavericks, die bei einem 33:4-Lauf in der ersten Halbzeit zeitweise wie im Rausch spielten, kam Kyrie Irving zudem auf 27 Punkte.

Für die Clippers war es indes die dritte Niederlage in der dritten Partie, seitdem der neu verpflichtete Ex-MVP James Harden mitspielt.

Mit 7:2 Siegen sind die Mavericks hinter Meister Denver Nuggets (8:1) zweitbestes Team der Western Conference. Die Partien am Freitag zählten zum neuen NBA In-Season Tournament. In dem in die reguläre Saison integrierten Pokal-Wettbewerb, der bis zum 9. Dezember läuft, haben die Mavs damit im zweiten Spiel den ersten Sieg gefeiert.