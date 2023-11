NBA-Experte Alex Vogel analysiert die Situation von Daniel Theis bei den Indiana Pacers

Isaiah Hartenstein (New York Knicks)

Wenn man für das Wort Konstanz ein Synonym suchen würde, Isaiah Hartenstein könnte dafür herhalten. In der vergangenen NBA-Saison war der Deutsch-Amerikaner einer von nur zehn Profis, der in jeder der 82 Partien in der Regular Season für sein Team auf dem Parkett stand. Genau an diese Rolle scheint Hartenstein in der neuen Spielzeit anzuschließen. © Getty Images