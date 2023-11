Theis spielt momentan bei den Indiana Pacers gar keine Rolle und konnte in der laufenden Saison noch keine Spielminute sammeln. Der 31-Jährige hat auch schon öffentlich seine Unzufriedenheit über die Situation kundgetan. Es ist also durchaus vorstellbar, dass Theis einem Wechsel nicht im Weg stehen würde. Ganz im Gegenteil!

Hinter Starter Ivica Zubac fehlt es den Clippers auf der Center-Position an Tiefe. Aus diesem Grund ist das Team um Head Coach Tyronn Lue jetzt auf der Suche nach einem Big Man. Laut dem Sport-Reporter Shams Charania haben die Los Angeles Clippers dabei konkretes Interesse am deutschen Weltmeister Daniel Theis geäußert.

Clippers-Center Mason Plumlee musste am Montag das NBA-Spiel ( jeden Samstag und Sonntag live auf ProSieben MAXX und ran.de ) gegen die New York Knicks frühzeitig verlassen - nun ist klar, dass er mit einer Innenband-Verletzung mindestens ein paar Monate ausfallen wird, berichtet NBA-Insider Shams Charania.

Der WM-Held ist in seiner siebten Saison in der NBA. Seine erfolgreichsten Jahre hatte er in Boston, wo er 2022 mit den Celtics sogar die Finals erreichte. Von dort wurde er dann nach Indiana getradet. Dort kam er in der vergangenen Saison aber nur auf sieben Einsätze.