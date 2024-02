Sabrina Ionescu (New York Liberty, WNBA) - "Stephen vs. Sabrina"

Nun treten die beiden Scharfschützen in einem geschlechterübergreifenden Wettbewerb gegeneinander an. Beide treten jeweils von der Dreierlinie ihrer jeweiligen Liga und bekommen ebenso die Bälle ihrer Liga. Ionescu, die in der WNBA die beste Dreier-Schützin ist, muss sich derweil nicht vor Curry verstecken. In der vergangenen Saison stellte die 26-Jährige den Rekord für die meisten getroffenen Dreier in einer WNBA-Saison auf mit 128. © IMAGO/USA TODAY Network