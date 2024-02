27. Charlotte Hornets (zuvor Rang 27, 10:41)

In Charlotte ging es rund am Deadline Day. Hayward und Washington sind weg. Dafür kehrt Seth Curry in seine Heimatstadt zurück. Auch Grant Williams, der sich in Dallas nicht nur Freunde machte, ist jetzt ein Hornet. Sehr interessant dürfte Tre Mann sein. In OKC bekam er kaum eine Chance. Das wird sich jetzt ändern. © 2024 Getty Images