NBA-Kolumne: Wie Anthony Edwards die Timberwolves auf Kurs hält

Dass er in Sachen physischer Hardware im 99. Perzentil aller NBA-Spieler residiert, ist allerdings schon länger bekannt. Es ist – für das große Ganze – eigentlich wichtiger, was momentan mit der Software geschieht.

Manchen Menschen trieft die Athletik aus allen Poren. Edwards ist so jemand – der 22-Jährige ist auf der Two-Guard-Position die explosivste, imposanteste physische Erscheinung seit dem jungen Dwyane Wade, mindestens. Er glaubt, dass er auch in jeder anderen Sportart Profi hätte werden können, wenn er sie ernst genommen hätte. Man möchte ihm nicht widersprechen.

Es sagt einiges über Anthony Edwards aus, dass sich darüber streiten lässt, welche seiner Aktionen in den letzten Wochen eigentlich die beste war. Der Dunk des Jahres über John Collins , dessen Urgewalt dazu führte, dass sich Edwards den Zeigefinger an der rechten Hand auskugelte und Collins eine Prellung davontrug? Oder vielleicht doch der Block gegen Indiana , bei dem sein Kopf mit dem Brett kollidierte?

Minnesota lebt. Der Hauptgrund dafür bleibt die schon das gesamte Jahr über exzellente Defense, interessanterweise ist aber auch die Offense stabil geblieben. 116,3 Punkte erzielte Minnesota pro 100 Ballbesitzen bis zum 4. März, also bis zu Towns‘ Verletzung. Seither sind es … 116,2. Das war so definitiv nicht vorhersehbar gewesen.

Den First Seed hat Minnesota nun tatsächlich nicht mehr, das liegt jedoch eher an der Stärke der Konkurrenz. Die Timberwolves sind nicht eingebrochen – sechs von neun Spielen haben sie ohne KAT gewonnen, bei einer Overtime-Niederlage und einer knappen Pleite gegen die Nuggets, als neben Towns auch noch die beiden anderen Center im Kader fehlten.

Am 4. März musste Karl-Anthony Towns das Spiel der Timberwolves gegen Portland frühzeitig beenden, seither fällt er mit einem Meniskusriss aus und es gibt keine offizielle Angabe, wann er zurückerwartet wird (intern wird auf die erste Playoff-Runde gehofft). Man konnte und musste sich Sorgen um den damaligen First Seed im Westen machen – Offense war schon da nicht das Steckenpferd des Teams, nun fehlte die effizienteste Scoring-Option auf unbestimmte Zeit.

Edwards wird besser darin, geduldig zu bleiben und die Aufmerksamkeit, die ihm zuteilwird, zum Vorteil seines Teams zu nutzen. Der Schwierigkeitsgrad steigt, wie bei solchen Skip-Pässen in die gegenüberliegende Ecke, was es umso beeindruckender macht, dass Ants Turnover-Zahlen seit Towns‘ Ausfall sogar etwas gesunken sind (2,8 über die letzten neun Spiele).

Gegen Denver etwa punktete Edwards im letzten Viertel gar nicht, bereitete dafür mit guten Pässen drei Dreier vor, die sein Team in einem eigentlich schon entschiedenen Spiel hielten. Insgesamt verteilte er neben seinen 30 Punkten 8 Assists, was ihm in drei der letzten vier Spiele gelungen ist. Auch beim knappen Sieg gegen die Warriors fiel sein Passing wieder positiv auf.

Sein Team braucht diese ebenso, erst recht in dieser Situation. Die gute Nachricht: Es wird. Seit Towns ausfällt, führt Edwards sein Team mit 28,6 Punkten, 7,8 Rebounds und 5,7 Assists an und ist dabei nur geringfügig weniger effizient als vorher.

Kann Edwards auch das letzte Problem lösen?

Edwards liest nicht jede Situation perfekt und es gibt nach wie vor Würfe, die er erzwingt. Das ist aber in Ordnung, zumal die Fähigkeit, erzwungene Würfe zu treffen, zu seinen größten Stärken gehört und wichtig für Minnesota ist. Es geht darum, das richtige Maß zu finden. In der aktuellen Situation, aber auch darüber hinaus.

Die Wolves werden Towns brauchen, um in den Playoffs ihre mittlerweile recht hohen Ziele zu erreichen. Mit seinem elitären Wurf ist KAT ein Spieler, der immer Platz schafft und an guten Tagen Spiele im Alleingang entscheiden kann. Er kann auch Offense für sich kreieren, auch wenn er das in dieser Saison etwas weniger tun musste als in früheren Jahren.

Idealerweise tut er das aber in der Unterstützerrolle, gerade am Ende von Spielen, zumal er nicht der beste Decision-Maker mit dem Ball in der Hand ist. Edwards auch nicht – es spricht schon Bände, dass der Ball in der Crunchtime oft Conley findet, der via Pick’n’Roll mit Rudy Gobert Ruhe ins Spiel bringen soll. Crunchtime-Offense ist dennoch eine Baustelle: Nur acht Teams haben in Clutch-Situationen laut Definition von nba.com ein schwächeres Offensiv-Rating.