NBA: Adam Silver will das All-Star-Weekend grundlegend verändern

Für viele Fans und Medienvertreter hat das All-Star-Weekend an Bedeutung verloren. Das liegt vor allem am fehlenden Wettbewerbsgeist. Der Commissioner der NBA, Adam Silver, will daran etwas ändern. Besonders das All-Star-Game liegt dabei im Fokus.

Wer sich in diesem Jahr ein spannendes NBA-All-Star-Game gewünscht hatte, wurde mal wieder enttäuscht. Auf beiden Seiten des Feldes ließen die Stars aus Ost und West jeglichen Einsatz vermissen.

Dadurch kam ein Ergebnis von 211:186 zustande. Trotz der vielen Punkte sorgte das Spiel vor allem für Ernüchterung unter NBA-Beobachtern. Zu diesen gehört auch der Commissioner der NBA, Adam Silver.

Bei einem Interview mit "CNN" gab Silver an, mehrere Änderungen des Formats vornehmen zu wollen. Dabei will er in Zukunft Formate wie "Steph vs. Sabrina" - der Dreier-Contest zwischen Stephen Curry und Sabrina Ionescu - aufgrund des allgemeinen Zuspruchs öfters veranstalten. Auch nennt er die steigende Popularität des Frauen-Basketballs und somit der WNBA.