NBA: Atlanta Hawks geben Trae Young nach über sieben Jahren per Trade ab

Die Atlanta Hawks haben sich von ihrem Franchise-Gesicht getrennt. Trae Young verlässt das Team nach über sieben Jahren.

In der NBA wird es laut "ESPN" den nächsten großen Trade geben. Trae Young, der lange Jahre das Aushängeschild der Atlanta Hawks war, soll zu den Washington Wizards getradet werden.

Dafür erhalten die Hawks CJ McCollum und Corey Kispert sowie erheblich mehr Flexibilität im Gehaltsgefüge. Der Trade würde auch eine über sieben Jahre andauernde Zusammenarbeit beenden.

Eine Trennung war abzusehen, da der Vertrag des 27-Jährigen von der Franchise nicht verlängert worden war. Seitdem sollen sich sein Agent und die Franchise bereits um einen Trade bemüht haben. Mit den Wizards in der US-Hauptstadt ist es wohl sogar Youngs präferierte Station geworden.