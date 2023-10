Anzeige

Nach 18 Jahren und 1.365 Spielen stand Warriors-Guard Chris Paul zum ersten Mal in seiner Karriere nicht in der Starting Five. Der NBA-Veteran verhalf seinem Team trotzdem zum Sieg.

In seiner 19. Saison in der NBA erlebte Chris Paul ein absolutes Novum: Beim 106:95-Sieg der Golden State Warriors gegen die Houston Rockets kam der zwölfmalige All-Star zum ersten Mal in seiner Karriere von der Bank.

Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Paul jedes einzelne Spiel seiner NBA-Karriere von Anfang an bestritten: 1.365 Regular-Season- und Playoff-Partien, laut "ESPN" gelang das seit Beginn der Datenerfassung 1970 keinem anderen Spieler.

In den ersten beiden Spielen der Saison stand Paul in der Starting Five, weil Draymond Green verletzt ausfiel. Der Power Forward kehrte für das Spiel gegen die Rockets zurück, und "CP3" nahm zum ersten Mal in seiner Karriere zum Tip-Off auf der Bank Platz.

Paul, der am Ende 27 Minuten auf dem Parkett stand und mit acht Punkten, sieben Assists, fünf Rebounds und einem Steal zum Sieg der Warriors beitrug, akzeptiert seine neue Rolle rückhaltlos: "Ich tue alles, was ich tun muss, um unserem Team zum Sieg zu verhelfen. [...] Es war definitiv anders. Aber am Ende des Tages ist es Basketball", sagte er nach dem Spiel.