Die Denver Nuggets haben in der neuen Saison der NBA den dritten Sieg im dritten Spiel gefeiert. Der amtierende Champion siegte bei Oklahoma City Thunder mühelos mit 128:95 und geriet dabei nie in Gefahr.

Jokic bekommt seine Pausen

Die Nuggets erwischten einen starken Start in die Partie und überzeugten auf beiden Seiten des Feldes. Bei OKC hatte von Beginn an Gilgeous-Alexander Probleme, in die Partie zu finden. Der Point Guard konnte im ersten Viertel keinen seiner acht Würfe aus dem Feld verwandeln und erzielte nur einen Punkt per Freiwurf. Denver führte nach zwölf Minuten bereits mit 34:23.

Bis zur Halbzeit änderte sich nichts an Gilgeous-Alexanders schwacher Performance, er traf nur drei mickrige Punkte von der Freiwurflinie.