Franz Wagner fällt in der NBA auf unbestimmte Zeit aus, der Knöchel macht weiter Probleme. Welche Rolle spielt dabei das "Berlin Game"? Franz Wagner wollte das "Heimspiel" in seiner Berliner Heimat unbedingt, gemeinsam mit Bruder Moritz begeisterte er vor gut einem Monat die Basketball-Fans in der Hauptstadt. Doch mittlerweile wird immer klarer, dass Wagner damals wohl doch zu früh von seiner Knöchelverletzung zurückgekehrt sein könnte. Denn jetzt fällt der 24-Jährige auf unbestimmte Zeit in der NBA aus.

- Anzeige -

- Anzeige -

VIDEO: Shaq-A-Licious! O'Neal verteilt Süßes aus seinem Candy-Bus

- Anzeige -

"Es ist scheiße. Er ist mein Bruder, wir haben eine enge Beziehung. Er ist natürlich nicht glücklich damit und hadert", sagte Moritz Wagner, nachdem Orlando Magic verkündet hatte, dass die Blessur den Jungstar erneut zu einer langen Pause zwingen würde. Erst in drei Wochen soll entschieden werden, wie es mit dem Welt- und Europameister weitergeht. Es ist der nächste Rückschlag in einer bislang bitteren Saison.

- Anzeige -

Franz Wagner: Kam das Berlin Game zu früh? Anfang Dezember hatte sich Wagner die schwere Knöchelverstauchung zugezogen, erst am 15. Januar beim glamourösen NBA-Gastspiel in Berlin gegen die Memphis Grizzlies gab er das Comeback. Nachdem er einige Tage später auch beim zweiten "Global Game" in London zum Einsatz gekommen war, nahm ihn Orlando erneut mehrere Wochen raus, ehe er am 10. und 12. Februar gegen die Milwaukee Bucks wieder zurückkehrte. Bereits Ende Januar hatte Wagner im Gespräch mit der Zeitung "Orlando Sentinel" eingeräumt: "Natürlich wollte ich unbedingt in Berlin spielen, aber wahrscheinlich war ich dafür noch nicht bereit. Ja, rückblickend war es eine schwierige Situation, aber ich habe definitiv noch ein Stück Weg vor mir." Diesen Eindruck stützten nun auch aktuelle bildgebende Untersuchungen, die laut Orlando gezeigt hätten, dass Wagner "zusätzliche Zeit und Rehabilitation" benötige. In dieser herausfordernden Phase steht Moritz Wagner, der im Januar nach seinem Kreuzbandriss und über einem Jahr Auszeit seinen Weg zurück auf das NBA-Parkett gefunden hatte, seinem Bruder eng zur Seite. "Mein größter Ratschlag war: Es heilt nur, wenn du emotional frei und entspannt bist. Du kannst nicht jeden Tag dagegen kämpfen", sagte der 28-Jährige. Für das Gelingen der Reha sei es besser, sich einen Zeitrahmen zu setzen, anstatt Tag für Tag abzuwägen, ob es für einen Einsatz reicht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Orlando Magic vermissen Franz Wagner schmerzlichst Mittlerweile hat Wagner 25 Saisonspiele wegen der Verletzung verpasst – Höchstwert in seiner NBA-Karriere. Wie sehr er Orlando fehlt, wird beim Blick auf die Statistiken deutlich. Mit ihm hat das Team eine Bilanz von 16-12, ohne ihn von 12-13. "Er ist einer der wichtigsten Spieler unseres Teams", sagte Paolo Banchero.

NBA: Dennis Schröder als Wandervogel - Cleveland Cavaliers als 13. Station 1 / 21 © IMAGO/ZUMA Press Wire Die Karriere des Dennis Schröder

Der deutsche Nationalspieler und Weltmeister erweitert seine NBA-Laufbahn als Wandervogel um ein weiteres Team und schließt sich den Cleveland Cavaliers an. Es ist bereits sein elftes Team und seine 13. Station in der NBA.. ran zeigt Schröders NBA-Karriere. © Getty Images Atlanta Hawks (2013-2018)

Als 17. Pick im 2013er Draft unterschrieb Dennis Schröder bei den Atlanta Hawks. In seiner Debut-Saison stand der Braunschweiger im Schnitt 13 Minuten auf dem Feld und legte 3,7 Punkte und 1,9 Assists auf. Diese Werte sollten sich in den Folgesaisons noch steigern. In der Spielzeit 2014/15 schaffte er es mit den Hawks bis in die Conference Finals, in denen sie 0-4 gegen die Cleveland Cavaliers verloren. © Getty Images Atlanta Hawks (2013-2018)

In der Folge schaffte es das Team nie weiter, als in die zweite Runde der Playoffs zu kommen. In Schröders bis dahin statistisch bester Saison 2017/18 verpassten sie mit einem Record von 24-58 klar die Postseason. Die Stats des Deutschen in dieser Spielzeit: 19,4 Punkte, 3,1 Rebounds und 6,2 Assists. Seine Effektivität war jedoch überschaubar mit einem True-Shooting-Wert von 51,5 Prozent.. © Getty Images Oklahoma City Thunder (2018-2020)

Im Sommer 2018 ging es für Schröder in einem Drei-Team-Trade zu den Oklahoma City Thunder, bei denen Russell Westbrook und Paul George spielten. Schröder erklärte seinen Wechsel damals wie folgt: "Oklahoma ist dafür bekannt, in die Playoffs zu kommen. Ich kann nichts versprechen, aber wir wollen auf jeden Fall oben mitmischen." © Getty Images Oklahoma City Thunder (2018-2020)

In seiner ersten Saison wurden die Playoffs zwar erreicht, jedoch verlor man in der ersten Runde 1-4 gegen die Portland Trail Blazers. Damals schickte Damian Lillard die Thunder mit einem legendären Game-Winner nach Hause. In der Folge wurde das Team umstrukturiert. © Getty Images Oklahoma City Thunder (2018-2020)

Nach den Abgängen von Paul George und Russell Westbrook kam mit Shai Gilgeous-Alexander und Chris Paul frischer Wind ins Team. Durch die Ausbreitung des Coronavirus wurde in der Folge die 2019/20er Saison verkürzt und die Playoffs in der "Bubble" in Orlando ausgetragen. In einer packenden ersten Runde unterlagen die Thunder nur knapp in sieben Spielen 3-4 den Houston Rockets. © Getty Images Oklahoma City Thunder (2018-2020)

Dennoch spielte Schröder die bis heute beste Saison seiner Karriere. Von der Bank kommend, stand der er fast immer im Closing-Line-Up von OKC. Es wird bis heute diskutiert, dass Schröder in diesem Jahr den "Sixth Man of the Year"-Award hätte gewinnen müssen. Das wäre die erste individuelle Auszeichnung seiner NBA-Karriere gewesen. Seine Stats in 2019/20: 18,9 Punkte, 4,0 Assists und fast 40 Prozent Dreier. © Getty Images Los Angeles Lakers (2020-2021)

Im Sommer 2020 entschieden sich die Thunder komplett in den Rebuilt zu gehen. Das führte dazu, dass Schröder zum amtierenden "Bubble-Champ", den Los Angeles Lakers um LeBron James getradet wurde. In der regulären Saison lief alles nach Plan mit einer Endbilanz von 42-30 (verkürzte Saison). © Getty Images Los Angeles Lakers (2020-2021)

In den Playoffs ging dann plötzlich alles ganz schnell bergab. In der ersten Runde im Westen ging es gegen die Phoenix Suns rund um Schröder-Mentor Chris Paul. Der "Point God" sollte die Oberhand behalten. 2-4 verloren die Lakers, nachdem sie die Serie mit 2-1 geführt hatten und in der Folge drei Partien in Folge verloren. Ein abruptes Ende seiner Zeit in LA. © Getty Images Boston Celtics (2021-2022)

Im Sommer 2021 wollte Schröder einen neuen Vertrag bei den LA Lakers unterschreiben, doch alles kam anders. Der Guard soll Medienberichten zu Folge einen Vierjahresvertrag über 84 Millionen US-Dollar gefordert haben. Das war dem Team zu viel und so unterschrieb er für 5,9 Millionen US-Dollar einen Einjahresvertrag bei den Boston Celtics. In den Medien wurde Schröder zerrissen und Arroganz vorgeworfen. © Getty Images Boston Celtics (2021-2022)

Für die Kelten absolvierte der Deutsche 49 Spiele, in denen ihm 14,4 Punkte und 4,2 Assists gelangen. Obwohl es für ihn eigentlich gut lief, entschieden sich die Celtics den Braunschweiger während der Saison, am 10. Februar 2022, zusammen mit Enes Freedom und Bruno Fernandeo für Daniel Theis zu traden. © Getty Images Houston Rockets (2022)

In der Folge absolvierte er noch 15 Spiele für die Houston Rockets. Dort kam er auf 10,9 Punkte, sowie 5,9 Assists. Nach der Saison 2021/22 war in Houston auch wieder Schluss für ihn. © Getty Images Los Angeles Lakers (2022-2023)

Im Sommer 2022 kam es dann zu seinem zweiten Intermezzo bei den Lakers. In der regulären Saison mauserte sich das Team aus LA zu einer 43-39-Bilanz, die für Platz sieben im Westen reichte. In der ersten Runde der Playoffs wartete der zweite Platz des Westens, die Memphis Grizzlies. © Getty Images Los Angeles Lakers (2022-2023)

In sechs Spielen setzten sich die Lakers gegen ersatzgeschwäche Grizzlies durch, wodurch sie in der zweiten Runde auf die Golden State Warriors und den amtierenden Champion trafen. In dieser Serie übernahm Schröder die Verteidigung Stephen Currys - mit Erfolg. Die Lakers gewannen die Serie 4-2. In den Western-Conference-Finals war die Sache dann klar. Mit 4-0 wurde LA von den Denver Nuggets gesweept. © Getty Images Toronto Raptors (2023-2024)

Da die Lakers ihm in der Folge keinen neuen Vertrag geben wollten, schloss sich Schröder im Sommer 2023 den Toronto Raptors an und unterzeichnete einen Zwei-Jahres-Vertrag über 25 Millionen US-Dollar. © Brooklyn Nets Brooklyn Nets (2024)

Unzufrieden mit der Situation in Kanada wurde Schröder mitsamt seines Vertrags vor der Trade Deadline 2024 zu den Brooklyn Nets getradet. Mit denen dümpelte er zwar im Mittelmaß rum, Schröder brillierte jedoch neben Collin Sexton als einer der besten Spieler dort. © 2024 Getty Images Golden State Warriors (2024-2025)

Folgerichtig verdiente sich Schröder einen Trade zu einem Contender, nämlich den Golden State Warriors. Die Kalifornier erhofften sich von Schröder, dass er an der Seite von Steph Curry und Draymond Green auf und neben dem Parkett Ruhe bei den kriselnden Warriors reinbringt. © 2024 Getty Images Utah Jazz (2025)

Die Zeit bei den Warriors lief jedoch mehr als unbefriedigend. Die Leistungen stimmten nicht und Schröder wurde sogar gebencht. Weil die Warriors ihren letzten Trade-Strohhalm nutzen wollten, wurde der Point Guard im Zuge des Jimmy-Butler-Trades erneut weitergeschoben. Kurz stand er bei den Utah Jazz unter Vertrag, dann ... © Funke Foto Services Detroit Pistons (2025)

... ging es für Schröder wenige Momente vor Ablauf der Trade Deadline 2025 zu den Detroit Pistons. Für die Jazz hat er also kein einziges Spiel bestritten. © Xinhua Sacramento Kings (2025 - 2026)

Im Sommer 2025 einigte sich Schröder mit den Kings auf einen Dreijahresvertrag. Für die Kings kam er im Schnitt auf Schnitt auf 12,8 Punkte, 5,3 Assists und 3,1 Rebounds pro Partie. © ZUMA Press Wire Cleveland Cavaliers (seit Februar 2026)

Trotzdem blieb Schröder nicht sonderlich lange in der Hauptstadt Kaliforniens. Die Zeit bei den Kings endete im Februar 2026, Schröder zieht nun weiter zu den Cleveland Cavaliers. Es ist bereits seine 13. Station in der NBA, die Cavaliers könnten das elfte Team werden, für das Schröder in der besten Basketball-Liga der Welt auf dem Parkett steht.