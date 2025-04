Bei einem Feuerwerk haben die Cleveland Cavaliers den Sweep gegen Miami Heat geschafft und sind Oklahoma City Thunder mit einem NBA-Rekord ins Viertelfinale gefolgt. Die Warriors bauen derweil ihre Führung aus.

Ein historischer Tag in der NBA.

Es ist nicht etwa der Fakt, dass die Cleveland Cavaliers in Runde eins die Miami Heat gesweept haben und in der Nacht zum Dienstag die zweite Runde klargemacht haben.

Es ist das wie! Eine noch nie dagewesene Machtdemonstration.

Das Team um Donovan Mitchell gewann in Florida 138:83, damit endete die einseitigste Play-off-Serie der Geschichte. Die Best-of-seven-Serie ging mit insgesamt 122 Punkten Vorsprung an die Cavs, die bisherige Bestmarke hatte Denver 2009 gegen New Orleans aufgestellt (+121).

Die 55 Punkte Vorsprung sind zudem die viertmeisten in einem Playoff-Spiel in der Geschichte der Liga.