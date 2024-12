NBA Cup: Hartenstein zieht mit Thunder ins Finale ein

Mit dem Sieg über die Houston Rockets hat es Isaiah Hartenstein mit seinen Oklahoma City Thunder in das Finale der NBA Cup geschafft.

Der Ex-Meister setzte sich im Halbfinale gegen die Atlanta Hawks 110:102 durch, Antetokounmpo schrammte mit 32 Punkten, 14 Rebounds und 9 Assists nur knapp an einem Triple-Double vorbei.

Die Premiere des NBA Cups hatten im vergangenen Jahr die Los Angeles Lakers gewonnen. Die Spiele des "In-Season-Turniers" zählen bis auf das Finale auch für die NBA-Hauptrunde. In der liegt OKC mit 20 Siegen bei nur fünf Niederlagen an der Spitze der Western Conference. Milwaukee ist Sechster im Osten (14 Siege, 11 Niederlagen).

Hartenstein (26) kommt nach seinem Handbruch, den er in der Vorbereitung erlitten hatte, immer besser in Schwung. Erst Mitte November hatte er sein Debüt für OKC gegeben, mittlerweile ist er in der Offensive und Defensive aus dem Team nicht mehr wegzudenken.