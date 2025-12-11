NBA: Oklahoma City Thunder stellt Startrekord der Golden State Warriors ein

Mit einem 138:89 über die Phoenix Suns zog das Team um Topstar Shai-Gilgeous Alexander ins Halbfinale des NBA Cups ein, dort wartet nach dem 16. Erfolg in Serie nun ein Aufeinandertreffen mit den Los Angeles Lakers oder den San Antonio Spurs .

"Sweet 16" und die nächsten Bestmarken für die Oklahoma City Thunder : Der NBA -Champion ist auch ohne den derzeit fehlenden Isaiah Hartenstein weiter nicht zu stoppen.

Die Oklahoma City Thunder reiten weiter auf der Erfolgswelle. Der amtierende Champion setzte mit einem Kantersieg gegen die Phoenix Suns das nächste Statement.

NBA: Startrekord der Golden State Warriors eingestellt

Zugleich egalisierte OKC mit Topscorer Gilgeous Alexander (28 Punkte), der im 96. Spiel in Folge mindestens 20 Punkte erzielte, den bis dato besten Saisonstart der Golden State Warriors aus der Saison 2015/16. Auch das Team um Topstar Stephen Curry schaffte damals 24 Siege aus den ersten 25 Partien der Spielzeit.

"Es fängt mit dem Standard an, den wir haben. Es geht weiter mit dem Respekt und der Freude, das gemeinsam zu schaffen", sagte Center Chet Holmgren, der mit 24 Punkten überzeugte: "Es gipfelt alles darin, einfach zu versuchen, aus jeder Erfahrung zu lernen. Ob gut oder schlecht, ob knappes Spiel, hoher Sieg oder was auch immer es sein mag."

OKC wird weiter alles daran setzen, die Serie auszubauen. Womöglich bald wieder mit Hartenstein, der seit Ende November wegen einer Muskelzerrung in der rechten Wade ausfällt.