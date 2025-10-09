Dennis Schröder läuft erstmals für sein neues NBA-Team auf, tut sich bei seiner Premiere aber schwer.

Der deutsche Basketballstar Dennis Schröder hat bei seiner Premiere für die Sacramento Kings in der Preseason der NBA eine Niederlage kassiert.

Im Heimspiel gegen die Toronto Raptors setzte es für Schröders neues Team ein 122:130, der Kapitän der deutschen Welt- und Europameister absolvierte sein erstes Spiel seit dem Sieg im EM-Finale gegen die Türkei am 14. September.

Bei seinem Einstand für sein bereits zehntes NBA-Team stand Schröder in der Startaufstellung.