Franz Wagner erreicht mit den Orlando Magic das Viertelfinale des NBA Cups. Andere Deutsche fehlen dagegen angeschlagen.

Basketball-Star Franz Wagner hat mit Orlando Magic das Viertelfinale des NBA Cups erreicht. Das Team des deutschen Welt- und Europameisters gewann in der Nacht zu Samstag mit 112:109 beim Top-Team der Detroit Pistons und sicherte sich damit den ersten Platz in der fünfköpfigen Gruppe B im Westen. Wagner kam auf 21 Punkte und war hinter Desmond Bane (37) zweitbester Werfer seines Teams, Europameister Tristan da Silva erzielte acht Punkte.

In den letzten Sekunden vergab zunächst Pistons-Star Cade Cunningham, mit 39 Punkten und einem Triple-Double herausragender Akteur der Partie, von der Freiwurflinie die Chance, sein Team noch einmal näher heranzubringen. Für den Ausgleich benötigte Detroit dadurch einen Dreipunktwurf, der schließlich geblockt wurde.

Bis auf das Finale werden die Spiele im NBA Cup gleichzeitig als reguläre Saisonspiele gewertet. In der Eastern Conference schloss Orlando mit der neuen Bilanz von zwölf Siegen und acht Niederlagen zu den direkten Playoff-Rängen auf. Detroit (15:4) führt die Tabelle im Osten an.

Ins Cup-Viertelfinale ziehen die sechs Gruppenersten und die zwei besten Gruppenzweiten ein. Das Endspiel steigt am 16. Dezember (Ortszeit) in Las Vegas, dort finden zuvor auch die Halbfinals statt. Titelverteidiger sind die Milwaukee Bucks.