NBA: Dennis Schröder feiert nächsten Sieg mit Detroit Pistons

Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft kam in 23 Minuten auf elf Punkte, vier Assists und einen Rebound. Bester Werfer seiner Mannschaft in einer umkämpften Begegnung war Cade Cunningham mit 27 Punkten.

"Wir haben nicht so gut geworfen, also hat unsere Verteidigung gut gestanden", sagte der Matchwinner: "Dieses Team ist eine wirklich gute Einheit - wir halten zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten."

NBA-Ergebnisse aus der Nacht

Brooklyn Nets at Cleveland Cavaliers 104:109

Washington Wizards at Detroit Pistons 103:123

Milwaukee Bucks at Indiana Pacers 114:115

Los Angeles Clippers at New Orleans Pelicans 120:127