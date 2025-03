Auch nach mehr als einem Monat beschäftigt der Jahrhundert-Trade von Luka Doncic noch die NBA. Jetzt hat sich der frühere Dallas-Mavericks-Besitzer Mark Cuban erstmals zu Wort gemeldet und das Geschäft deutlich kritisiert.

Von Chris Lugert

Inzwischen ist mehr als ein Monat vergangen, seit NBA-Superstar Luka Doncic im wohl spektakulärsten Trade der vergangenen Jahrzehnte die Dallas Mavericks Richtung Los Angeles Lakers verlassen musste.

Während sich der Slowene bei seinem neuen Team im Zusammenspiel mit LeBron James immer besser zurechtfindet und die Lakers inzwischen sogar als Mitfavorit auf die Meisterschaft gelten, sind die Mavericks sportlich im Chaos versunken.

Kritik am Trade selbst, an den Umständen und am Gegenwert, den Dallas bekommen hat, äußerten seither unzählige Beobachter und Experten. Jetzt aber meldete sich erstmals Mark Cuban zu Wort, der die Mavericks einst groß machte.

Im Januar 2000 hatte Cuban die Mehrheit an den Mavericks erworben und die Franchise in den folgenden zwei Jahrzehnten an die Spitze der NBA geführt. 2011 gewann das Team um Dirk Nowitzki die Meisterschaft.